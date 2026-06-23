Исполнил мечту: актер Данила Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев женился на 19-летней возлюбленной

Актер Данила Якушев официально оформил отношения со своей возлюбленной Кристиной Недуруевой. Артисту 40 лет, а его супруге в январе исполнилось 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара решила создать семью. Об этом артист рассказал в социальных сетях.

История знакомства пары началась в интернете. Якушев увидел интервью девушки, которое попало ему в рекомендации. Его внимание привлек рассказ Кристины о мечте выйти замуж, после чего актер решил написать ей. Позже состоялась личная встреча, которая положила начало отношениям. На момент знакомства девушке было 17 лет.

Кристина Недуруева родилась в Курске и училась в школе №49. Работать она начала еще в подростковом возрасте: с 13 лет подрабатывала детским аниматором, а в 16 лет освоила профессию мастера маникюра. После окончания девяти классов девушка не стала продолжать обучение в учебных заведениях. Также известно, что ее родители находятся в разводе.

О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года, когда актер сделал избраннице предложение руки и сердца. Теперь отношения завершились официальной регистрацией брака.

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