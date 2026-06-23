Прижигание пятки углем и растерзание львами: как жили рабы в Древнем Риме

Daily Mail: рабов в Древнем Риме наказывали прижиганием пятки углем

Гладиаторы, роскошные виллы и величие Римской империи — именно таким обычно представляют Древний Рим. Однако за блеском цивилизации стояли миллионы рабов, жизнь которых зависела исключительно от воли хозяина. Новая книга британского историка Эммы Саутон рассказывает, каким на самом деле было существование людей, считавшихся не личностями, а имуществом. Об этом сообщило Daily Mail.

Раб не был человеком с точки зрения закона

По оценкам историков, в разные периоды существования Римской империи рабы могли составлять до четверти населения Италии. Их захватывали во время войн, покупали на специальных рынках, получали по наследству или рождались уже в рабстве.

С юридической точки зрения раб не обладал практически никакими правами. Он считался собственностью хозяина — такой же, как земля, скот или дом. Владельцы могли продавать рабов, обменивать, сдавать в аренду или жестоко наказывать.

За лень могли искалечить

Наказания зависели от характера проступка и жестокости владельца. По словам Эммы Саутон, домашнего раба могли избить за разбитую посуду, плохо приготовленный ужин или медленную работу.

Одним из наиболее жестоких наказаний считалось прижигание ахиллова сухожилия — оно соединяет икроножную и камбаловидную мышцы голени с пяточным бугром — раскаленным металлическим прутом. Такая травма лишала человека возможности быстро ходить или убежать и становилась своеобразным клеймом непокорного раба.

Кроме того, применялись плети, кандалы, голод, длительное заковывание в цепи и принудительные работы.

Не все работали в богатых домах

Хотя в фильмах чаще показывают домашних слуг, большинство рабов трудились совсем в других условиях. Они работали:

на сельскохозяйственных плантациях;

в каменоломнях;

на строительстве дорог и зданий;

на рудниках;

на судах.

Именно шахты и каменоломни историки считают одним из самых страшных мест работы. Из-за тяжелого труда, пыли и отсутствия нормальных условий многие погибали спустя всего несколько лет.

Гладиаторские бои были не единственной опасностью

Часть рабов становилась гладиаторами. Несмотря на популярную романтизацию, далеко не все они были добровольцами.

Некоторых действительно отправляли на арену в качестве наказания. Осужденных преступников и рабов могли заставлять участвовать в публичных казнях, инсценировках мифологических сюжетов или схватках с дикими животными.

По словам историков, подобные зрелища были частью развлечений для жителей Рима и одновременно демонстрацией власти государства.

Можно ли было получить свободу

Несмотря на суровые условия, некоторые рабы все же получали шанс изменить свою судьбу.

Освободить человека мог хозяин — за долгую службу, преданность или по завещанию. Такой процесс назывался манумиссией.

Получив свободу, бывший раб становился вольноотпущенником. Он мог заниматься ремеслом, торговлей и даже разбогатеть. Однако полностью избавиться от зависимости удавалось не всегда. Многие продолжали выполнять обязанности перед бывшим владельцем.

Не все хозяева были одинаково жестоки

Историки отмечают, что положение рабов сильно различалось. Одни жили в домах богатых семей, получали образование и могли заниматься бухгалтерией, медициной или воспитанием детей.

Другие всю жизнь проводили в цепях на сельскохозяйственных работах или в шахтах, где продолжительность жизни была крайне низкой.

Именно поэтому говорить о «типичной жизни римского раба» невозможно — условия зависели от места работы, статуса хозяина и даже характера владельца.

Почему эта тема остается актуальной

По словам Эммы Саутон, современная культура часто показывает Древний Рим через призму военных побед, архитектуры и политических интриг, забывая, что процветание империи во многом обеспечивалось бесплатным трудом миллионов людей.

История римского рабства напоминает, насколько бесправным мог быть человек в древности и какой высокой ценой создавалось могущество одной из величайших цивилизаций мира.

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