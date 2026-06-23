Замок с долгами: с Аллы Пугачевой взыскали деньги за коммуналку

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Суд удовлетворил требования теплоснабжающей организации по двум небольшим задолженностям.

За что взыскали деньги с певицы Аллы Пугачевой скандал

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Суд взыскал с Аллы Пугачевой более 17 тысяч долга по коммунальным платежам

С Аллы Пугачевой взыскали более 17 тыс. рублей задолженности по коммунальным платежам. По данным 5-tv.ru, суд удовлетворил требования теплоснабжающей организации «МОЭК» в четверг, 18 июня.

В отношении певицы вынесли два судебных приказа. Один касается суммы 8722,19 рубля, второй — 8658,09 рубля.

На фоне этого вновь обсуждается судьба замка Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Артистка пытается продать недвижимость с осени 2022 года. За это время объект перестал восприниматься как престижная загородная недвижимость и превратился в проблемный актив. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт по недвижимости Валерий Летников.

По его словам, дом площадью почти 1900 квадратных метров изначально оценивали примерно в один миллиард рублей. Сейчас стоимость объекта снизилась до 110 миллионов рублей.

Такое падение цены для рынка загородного жилья в Подмосковье считается крайне необычным. Летников отметил, что известность владелицы в этом случае не помогла продаже, а, наоборот, стала дополнительным фактором, осложнившим сделку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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