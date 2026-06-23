Кристаллы Swarоvski: для Ольги Бузовой создали костыли ручной работы
Артистка восстанавливается после операции на колене.
Фото: Instagram*/buzova86
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Для Бузовой создали костыли с 24 тысячами кристаллами
Певица Ольга Бузова обзавелась роскошными костылями, инкрустированными 24 тысячами кристаллов. Об этом сообщает бренд, специализирующийся на украшении вещей камнями Swarоvski, в Instagram*.
Костыли инкрустированы кристаллами Swarovski.
Певица ранее рассказывала, что поскользнулась в душе и повредила колено, после чего ей потребовалась операция. Мастера бренда вызвались скрасить процесс восстановления и предложили оформить медицинский аксессуар.
Работа заняла 50 часов и потребовала около 60 тысяч точечных движений — каждый кристалл крепили вручную. Изначально планировали уложиться в три дня, но из-за объема работы сроки пришлось увеличить.
«Очень жаль, что повод для создания этой работы оказался таким грустным. Искренне хотелось бы, чтобы подобного заказа никогда не возникло», — отметили в мастерской под снимком с готовым результатом.
Сейчас артистка покинула Боткинскую больницу. Ее выписали, но передвигаться пока приходится на инвалидной коляске — наступать на травмированную ногу тяжело. Впереди у знаменитости долгий курс реабилитации.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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