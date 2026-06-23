История Габби Петито: как романтическое путешествие закончилось исчезновением

В США девушка отправилась в путешествие с женихом на фургоне и исчезла

Габби Петито — 22-летняя девушка — отправилась в путешествие по США вместе со своим женихом Брайаном Лондри. Пара хотела объехать национальные парки, вести блог о жизни в фургоне и показать подписчикам красивую историю любви. Но поездка закончилась исчезновением девушки, поисками по всей стране и признанием, найденным уже после смерти ее жениха. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Путешествие, которое казалось мечтой

Летом 2021 года Габби Петито и Брайан Лондри отправились в большое путешествие по США на переоборудованном фургоне. Они посещали национальные парки, снимали видео, публиковали фотографии и показывали в соцсетях свою свободную жизнь.

Со стороны их маршрут выглядел как романтическое приключение: красивые пейзажи, дорога, свобода и планы на будущее. Однако позже стало ясно, что за этой картинкой скрывались конфликты и напряжение в отношениях.

Первый тревожный эпизод

Полицию города Моаб в штате Юта 12 августа 2021 года вызвали после сообщения о конфликте между Петито и Лондри. Очевидец рассказал о ссоре пары.

Полицейские остановили их фургон. На записях с нагрудных камер видно, что Габби плакала и выглядела сильно расстроенной. Тогда правоохранители решили не задерживать ни ее, ни Лондри, а лишь посоветовали паре провести ночь отдельно.

Позже этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов всей истории. Многие задавались вопросом, можно ли было тогда предотвратить трагедию.

Исчезновение Габби

В конце августа связь с Габби начала пропадать. Родные получали странные сообщения, но позже возникли сомнения, что девушка сама их отправляла.

Брайан Лондри вернулся домой во Флориду 1 сентября 2021 года один. Он приехал на том самом фургоне, на котором они с Габби уехали в путешествие. Где находится девушка, он не объяснял и с ее семьей не общался.

Родные Габби заявили об ее исчезновении 11 сентября. После этого история быстро вышла за пределы обычной криминальной хроники.

Почему дело стало мировым

Поиски Габби Петито превратились в огромную медийную историю. Люди в соцсетях анализировали маршрут пары, видео из путешествия, фотографии, публикации в соцсетях.

Интернет-пользователи пытались найти любые детали, которые могли бы помочь следствию.

Важную роль сыграли и случайные свидетели. Одна из семей, путешествовавших по тому же району, обнаружила на своей видеозаписи фургон Габби и Брайана рядом с национальным парком Гранд-Титон. Эти кадры помогли сузить район поисков.

Страшная находка

Тело Габби Петито нашли в районе Бриджер-Титонского национального леса в штате Вайоминг 19 сентября 2021 года.

Судмедэксперты установили, что смерть была насильственной. Причиной стали травмы головы и шеи, а также удушение. Расследование официально рассматривало смерть девушки как убийство.

Исчезновение Брайана Лондри

Пока шли поиски Габби, исчез и сам Брайан Лондри. Он покинул дом родителей во Флориде, после чего началась масштабная операция по его поиску.

Несколько недель полиция и спасатели обследовали природный заповедник и прилегающие территории.

Останки Лондри нашли в природном парке Myakkahatchee Creek Environmental Park во Флориде 20 октября 2021 года. Позже стало известно, что он покончил с собой.

Записка с признанием

Рядом с останками Брайана Лондри следователи обнаружили его личные вещи, включая блокнот.

ФБР позже сообщило, что в найденных записях Лондри признал ответственность за смерть Габби. После этого федеральное расследование было закрыто, поскольку других подозреваемых по делу не установили.

Что было после

История Габби Петито стала символом сразу нескольких болезненных тем: домашнего насилия, психологического контроля, недостаточного внимания к тревожным сигналам в отношениях и опасности идеальной картинки в соцсетях.

Семья Габби после ее смерти создала фонд, который помогает жертвам домашнего насилия и семьям пропавших людей. Родные девушки также неоднократно говорили, что хотят добиться равного внимания ко всем исчезнувшим — не только к тем делам, которые становятся вирусными.

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