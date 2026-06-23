Криштиану Роналду стал первым футболистом с голами на шести чемпионатах мира

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Португальский форвард отличился в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана.

Как Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов мира

Фото: Reuters/TROY TAORMINA

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу. Он стал первым игроком, который забивал на шести мировых первенствах.

Роналду отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Узбекистана. Игра проходит в Хьюстоне в рамках группы K турнира, который принимают США, Мексика и Канада.

Португальский форвард забил уже на шестой минуте встречи. До этого он делил лидерство по этому показателю с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

До этого Роналду забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. На турнире 2018 года он отличился четыре раза, а на остальных мировых первенствах из этого списка забивал по одному голу.

Роналду стал первым футболистом в 2022 году, который смог забить на пяти разных чемпионатах мира. Тогда он обошел достижение бразильца Пеле, а также немцев Мирослава Клозе и Уве Зеелера, забивавших на четырех мировых первенствах.

Результат Роналду повторил Лионель Месси 17 июня. Аргентинец участвовал в шести чемпионатах мира и отличался на пяти из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно знать о чемпионате мира по футболу 2026. Он завершится 19 июля.

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