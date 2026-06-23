Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Народный артист РСФСР был талантливым и по-настоящему преданным своему делу человеком.

Чем был известен умерший Михаил Ножкин

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, который скончался 22 июня на 90-м году жизни. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин передал слова поддержки в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина. Глава государства отметил, что из жизни ушел талантливый человек, который был по-настоящему предан своему делу.

Также российский лидер указал на большой творческий вклад Ножкина. По словам Путина, в его песнях и стихах искренне звучали темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и любви к Родине.

«В них пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», — отметил президент России.

Он добавил, что светлая память о Михаиле Ножкине сохранится в сердцах его близких, коллег и многочисленных поклонников.

Михаил Ножкин был хорошо известен отечественному зрителю по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение».

Артист скончался после продолжительной болезни. Как сообщал 5-tv.ru, в последние дни жизни он отказывался от еды и воды.

Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила, что прощание с Ножкиным пройдет 25 июня в храме Христа Спасителя. Церемония начнется в 10:30 по московскому времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
Создают новую мифологию: как Трамп объясняет уступки Ирану
21:07
Ипотека уходит на паузу: Госдума дала семьям с детьми новые каникулы
21:00
Проснулась и осознала: мужчина годами усыплял жену и приглашал других насиловать ее 
20:58
Криштиану Роналду стал первым футболистом с голами на шести чемпионатах мира
20:55
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина
20:42
Без налога, но с тратами: за что придется платить наследникам

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
Луна убегает от Земли: почему это происходит и может ли планета остаться без спутника
Платежи за ЖКУ летом: когда можно добиться перерасчета и как это сделать
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео