Отечественные бренды в топе: в Москве обсудили развитие российского пивоварения

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Нашим производителям удалось заменить ушедшие зарубежные компании.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов;5-tv.ru

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В Москве обсудили развитие российского пивоварения

Развитие отечественного пивоварения, а также новый имидж российского пенного — сегодня в центре внимания в Москве. В рамках «Недели российского ритейла» прошло заседание совета пивобезалкогольной отрасли.

Среди участников — крупнейшие производители пива, поставщики, представители органов власти и экспертного сообщества. Одной из центральных тем стало то, как отечественные пивовары смогли заместить ушедших с нашего рынка зарубежных производителей.

«Перед российскими пивоварами стал вопрос развития собственных брендов. И общество это приняло с удовольствием, потому что качество пива высокое, и развитие российских брендов начало идти очень активно», — сказал председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

«У нас активно развиваются программы хмелеводства. Что это значит? Это значит, что мы выращиваем свой собственный хмель. Мало того, что мы выращиваем, мы перерабатываем. И уже значительная часть наших активностей закрывается своим, отечественным хмелем, причем отличного качества», — рассказала начальник производственной лаборатории завода «Балтика» в Санкт-Петербурге Мария Егупова.

Озвучили и насущные проблемы. В том числе падение потребления и производства пива из-за повышения так называемой налоговой нагрузки. Участники встречи констатировали, что для полноценного возрождения отрасли необходима правительственная поддержка.

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