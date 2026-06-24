Одышка, потливость и дрожь в теле: почему подростки страдают паническими атаками

Психолог Гендель: к 14–15 годам нагрузка на психику подростков резко возрастает

К 14–15 годам резко возрастает нагрузка на еще не сформировавшуюся психику подростка: не за горами экзамены, усиливается напряжение и в школе, и дома. Именно поэтому высока вероятность появления панических атак. Таким мнением поделилась с Газета.ру психолог Анастасия Гендель.

По словам эксперта, панические атаки возникают в результате нарушений в работе нервной системы. Например, дисфункция системы «гипоталамус — гипофиз — надпочечники», которая отвечает за адаптацию к факторам внешней среды и выживание во время стресса.

Кроме того, нехватка гамма-аминомасляной кислоты, серотонина и норадреналина также приводит к подобному состоянию.

Если у подростка головокружение, одышка, сильная боль в груди, потливость, дрожь в теле, перевозбуждение, повышенное артериальное давление и внезапное похолодание ладоней, то ему необходима срочная помощь.

Психолог подчеркнула, что отсутствие своевременного лечения может привести к депрессии, нарушению концентрации внимания, ограничению передвижений и даже потери трудоспособности в будущем.

«Современная психология располагает большим арсеналом различных методик. Одной из наиболее эффективных, на мой взгляд, является EMDR-терапия. Также мы используем дыхательные техники, когнитивно-поведенческую терапию и телесно-ориентированную терапию», — резюмировала Гендель.

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