Расчеты мобильных огневых групп 25-й армии на Краснолиманском направлении ежедневно пресекают атаки разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

Военнослужащие 164-й бригады уничтожили дроны ВСУ. Подразделения ПВО уничтожают дроны самолетного типа и барражирующие боеприпасы, используя 23-мм установки ЗУ-23 и крупнокалиберные пулеметы.

Зенитчики обеспечивают надежное прикрытие сухопутных сил, сохраняя жизни и технику. В результате их работы уничтожены десятки дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.