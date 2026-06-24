Огневые группы пресекают атаки дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 36 0

Зенитчики обеспечивают надежное прикрытие сухопутных сил.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты мобильных огневых групп 25-й армии на Краснолиманском направлении ежедневно пресекают атаки разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

Военнослужащие 164-й бригады уничтожили дроны ВСУ. Подразделения ПВО уничтожают дроны самолетного типа и барражирующие боеприпасы, используя 23-мм установки ЗУ-23 и крупнокалиберные пулеметы.

Зенитчики обеспечивают надежное прикрытие сухопутных сил, сохраняя жизни и технику. В результате их работы уничтожены десятки дронов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Тема:
Спецоперация
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