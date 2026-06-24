В торговом центре в Пензе вспыхнул пожар

В одном из торговых центров Пензы произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по области на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на улице Суворова в городе Пензе. Сообщение о пожаре поступило сегодня около шести утра», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что к моменту прибытия на место происшествия спасателей из здания валил густой черный дым и было видно открытое горение на крыше. К ликвидации возгорания были привлечены девять единиц техники и 40 пожарных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в одном из зданий на улице Речников на юге Москвы произошел пожар. Площадь, которая была охвачена пламенем, составляла приблизительно 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 60 человек.

Также 5-tv.ru писал о том, что загорелся строительный рынок в Балашихе. Огонь охватил 1350 квадратных метров. Пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.