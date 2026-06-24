Из-за схода грузового вагона под Хабаровском задержали три пассажирских поезда

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Движение восстановили спустя почти три часа.

Сход грузового вагона под Хабаровском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пустой грузовой вагон сошел с рельсов в Хабаровском крае. В результате были задержаны три пассажирских поезда. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Авария произошла в 13:00 по местному времени (06:00 по московскому времени — Прим. ред.) в районе перегона Самболи — Нусхи в Амурском районе Хабаровского края. Колеса порожнего грузового вагона сошли с рельсов на однопутном отрезке дороги.

«Задержаны были поезда № 352 Владивосток — Советская Гавань, № 351 Советская Гавань — Владивосток, № 363 Комсомольск-на-Амуре — Тында», — сообщили в ДВЖД.

Движение оказалось парализовано на период от двух с половиной до трех часов, для ликвидации последствий на место аварии со станции Литовко прибыл восстановительный поезд. Вагон успешно поставили на рельсы, движение восстановлено, добавили в организации.

Ранее два грузовых состава столкнулись на мосту в районе Мильбертсхофен в Мюнхене. В результате аварии погиб человек.

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