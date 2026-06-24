Задайте себе один вопрос: как понять, что вы достаточно отдыхаете

New York Post: один вопрос может помочь понять, что вы достаточно отдыхаете

Усталость не всегда проявляется только сонливостью. Иногда организм подает более тонкий сигнал: человек начинает чувствовать себя старше своего реального возраста. Исследования показывают, что субъективный возраст может быть связан с качеством сна, уровнем восстановления и дневной энергией. Об этом сообщило New York Post.

Какой вопрос задали ученые

Исследователи предложили участникам ответить на простой вопрос: на сколько лет они себя ощущают.

Оказалось, что люди, которые чувствуют себя старше своего фактического возраста, чаще сообщали о проблемах со сном, усталости, снижении энергии и трудностях с дневным функционированием.

И наоборот: те, кто лучше спал и чувствовал себя бодрее, чаще оценивали себя моложе паспортного возраста.

Что показало исследование

В недавнем исследовании приняли участие более трех тысяч взрослых. Ученые сравнивали субъективный возраст участников с качеством сна, регулярностью режима и самочувствием днем.

Результаты показали: ощущение «я стал старше» чаще было связано с симптомами бессонницы, нерегулярным сном, дневной усталостью и более низкой оценкой физического здоровья.

Это не означает, что плохой сон буквально старит человека за одну ночь. Но он может менять самовосприятие и усиливать ощущение возрастной усталости.

Сон влияет на ощущение возраста

Похожий вывод сделали ученые Стокгольмского университета. В их исследовании участники, которые хуже спали в течение последнего месяца, чаще чувствовали себя старше.

В другой части эксперимента людям ограничивали сон до четырех часов в течение двух ночей. После этого они в среднем ощущали себя на 4,4 года старше, чем после периода полноценного сна.

При этом сильная сонливость была связана с ощущением, будто человек старше примерно на шесть лет, а высокая бодрость — наоборот, с ощущением себя моложе фактического возраста.

Почему так происходит

Сон нужен не только для отдыха мышц. Во время ночного восстановления мозг обрабатывает информацию, регулирует эмоции, поддерживает работу гормональной и иммунной систем.

Когда сна не хватает, человек может ощущать:

тяжесть в теле;

снижение концентрации;

раздражительность;

упадок мотивации;

эмоциональную уязвимость;

ощущение, что обычные дела требуют больше сил.

Все это легко воспринимается как «я постарел», хотя причиной может быть не возраст, а хронический недосып.

Когда стоит насторожиться

Специалисты советуют обратить внимание на сон, если человек регулярно просыпается разбитым, долго не может уснуть, часто просыпается ночью или чувствует сонливость днем.

Также тревожным сигналом может быть ситуация, когда усталость не проходит даже после выходных, а человек постоянно ощущает себя значительно старше своего возраста.

В таком случае стоит оценить режим сна, уровень стресса, физическую активность и при необходимости обратиться к врачу. Иногда за плохим восстановлением скрываются бессонница, апноэ сна, тревожные расстройства или другие состояния.

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