Кто сыграл Николая II лучше всех? 10 актеров, примеривших образ последнего царя

Николай II остается одной из самых противоречивых фигур российской истории. Для одних он трагический правитель, оказавшийся заложником эпохи, для других — монарх, не сумевший удержать страну от катастрофы. Неудивительно, что кинематограф снова и снова возвращается к образу последнего русского императора.

За последние десятилетия его играли выдающиеся российские и зарубежные актеры, и каждый предлагал собственное прочтение этой сложной личности.

Александр Галибин — «Романовы. Венценосная семья» (2000)

Кадр из фильма «Романовы: Венценосная семья», режиссер Глеб Панфилов, 2000 г.

Если и существует «канонический» экранный Николай II, то это Александр Галибин. Глеб Панфилов, задумав картину о последних днях царской семьи, искал не просто актера, а почти двойника. Утверждение Галибина стало событием — поразительное портретное сходство, выправка и взгляд словно сошли с фотографий начала XX века.

Интересно, что до этого актер уже примерял мундир императора в сериале «Жизнь Клима Самгина», но именно работа у Панфилова потребовала полного погружения: строгая диета, изучение хроники, пластики и манеры речи. Галибин сыграл царя в самый трагический период — от отречения до расстрела.

Критики почти единогласно называют эту роль эталонной по сочетанию внешней достоверности и внутренней наполненности.

Олег Янковский — «Цареубийца» (1991)

Кадр из фильма «Цареубийца», режиссер Карен Шахназаров, 1991 г.

Олег Янковский портретного сходства с Николаем II не имел вовсе. Но его работа в мистической драме Карена Шахназарова — возможно, самый глубокий психологический портрет императора.

Сюжет строится вокруг пациента психиатрической больницы, который считает себя цареубийцей, а Янковский играет сразу две роли: самого больного и Николая II в его видениях. Идея фильма, кстати, принадлежала именно Янковскому — он рассказал Шахназарову о снах, в которых расстреливал императора.

Актер создал образ человека, скованного фатализмом, осознающего приближение катастрофы, но неспособного ее предотвратить. В его царе нет монаршей стати, зато есть внутренние обреченность и боль, производящие практически гипнотический эффект.

Никита Ефремов — «Хроники русской революции» (2025)

Кадр из фильма «Хроники русской революции», режиссер Андрей Кончаловский, 2025 г.

Когда Андрей Кончаловский приступил к работе над масштабным сериалом «Хроники русской революции», перед создателями стояла непростая задача. Нужно было показать не только революцию и политические события начала XX века, но и людей, которые оказались в центре исторической катастрофы. Роль Николая II досталась Никите Ефремову.

В отличие от многих предыдущих экранных воплощений царя, где акцент делался либо на политических ошибках, либо на семейной трагедии Романовых, Кончаловский попытался показать Николая как человека, который постепенно осознает масштаб надвигающейся катастрофы, но не может изменить ход событий. Сам режиссер рассказывал, что при работе над образом опирался на воспоминания современников и реальные высказывания императора.

Ефремов играет Николая не как монументальную историческую фигуру, а как человека сомневающегося, уставшего и во многом одинокого. Его герой заметно отличается от благородного и почти идеализированного царя в исполнении Александра Галибина или от трагически-мистического образа Олега Янковского в «Цареубийце».

Здесь Николай II выглядит гораздо более земным и психологически понятным современному зрителю. Любопытно, что сам актер признавался: если бы роль предложил другой режиссер, он мог бы отказаться.

Ларс Айдингер — «Матильда» (2017)

Кадр из фильма «Матильда», режиссер Алексей Учитель, 2017 г.

Выбор немецкого актера на роль царя в картине Алексея Учителя вызвал много споров еще до премьеры. Ларс Айдингер, звезда берлинской сцены, привнес в образ Николая II нервную, почти невротическую энергию. Его император разрывается между чувством к балерине Кшесинской и долгом перед короной.

Внешнее сходство спорное, но Айдингер компенсирует его интенсивным проживанием роли: его герой — живой человек из плоти и крови, а не бронзовый монумент. Фильм оказался в центре громкого скандала, что невольно повлияло на восприятие работы актера.

Однако в мировом прокате игру Айдингера оценили высоко: ему удалось показать романтичного, страстного и слабого монарха, которому история уже подписала приговор.

Майкл Джейстон — «Николай и Александра» (1971)

Кадр из фильма «Николай и Александра», режиссер Франклин Дж. Шаффнер, 1971 г.

Британский актер Майкл Джейстон стал Николаем II для западного зрителя. Трехчасовой байопик Франклина Шеффнера, номинированный на «Оскар» и взявший награды за костюмы и декорации, предлагает классический взгляд на трагедию Романовых.

Джейстон играет мягкого, интеллигентного и немного растерянного правителя, который кажется маленьким человеком на фоне бурного XX века. Его дуэт с Джанет Сазман (императрица Александра) строится на пронзительной нежности и полном непонимании происходящего за стенами дворца.

Многие критики отмечали, что Джейстон создал очень человечный и трогательный образ, пусть и несколько идеализированный. Именно таким Николая II помнят зрители старшего поколения по всему миру.

Анатолий Ромашин — «Агония» (1974/1981)

Кадр из фильма «Агония», режиссер Элем Климов, 1981 г.

В мрачном и гротескном двухсерийном фильме «Агонии» Элема Климова, пролежавшим на полке несколько лет, Николай II предстает безвольной тенью на фоне буйного Распутина.

Анатолий Ромашин показал императора отстраненным, почти безэмоциональным, смотрящим на развал империи с каким-то спокойствием. Его лицо с правильными, чуть застывшими чертами идеально легло в эстетику фильма.

Роль не была центральной, но стала важной деталью в мозаике картины о последних годах династии Романовых. Ромашину удалось передать изолированность монарха и неспособность изменить ход событий.

Иэн Маккеллен — «Распутин» (1996)

Кадр из фильма «Распутин», режиссер Ули Эдель, 1996 г.

Не все знают, что великий сэр Иэн Маккеллен, Гэндальф и Магнето, в 1990-х примерил мундир русского императора. В телевизионном фильме Ули Эделя он сыграл Николая II в дуэте с Аланом Рикманом, воплотившим Распутина.

Его Николай — глубоко верующий, доверчивый и страдающий человек, попавший под влияние старца. Маккеллен без грима похож на императора мало, но он компенсирует это мощной драматической игрой: его глаза отражают мучительную борьбу между государственным умом и слепой верой.

Это очень западный, «шекспировский» взгляд на трагедию самодержца.

Владимир Машков — «Распутин» (2011)

Кадр из фильма «Распутин», режиссер Жозе Дайан, 2011 г.

Российско-французский проект пошел по пути байопика о старце, а Владимир Машков сыграл императора сильным, волевым, но глубоко несчастным правителем. Его император — военный, привыкший к дисциплине, однако внутренне раздавленный болезнью сына и давлением обстоятельств.

Интересно, что Машков внешне довольно далек от исторического портрета, но актер взял другой краской — мужской харизмой и ощущением внутреннего стержня. Эпизоды его общения с Жераром Депардье, сыгравшим Распутина, наполнены напряжением: перед нами два сильных характера, сошедшихся в опасной связке.

Андрей Ростоцкий — несколько фильмов (1990-е–2000-е)

Кадр из фильма «Свой крест», режиссер Валерий Лонской, 1989 г.

Андрей Ростоцкий, известный не только как актер, но и как режиссер, каскадер и постановщик трюков, обращался к образу Николая II несколько раз. Его фильмография включает картины «Свой крест», «Запрещенные люди», «Мать», сериалы «Раскол» и «Жизнь и смерть Петра Столыпина».

Ростоцкий обладал хорошим портретным сходством и благородной офицерской выправкой. Он старался играть императора скупыми, сдержанными средствами — минимум эффектных жестов, максимум внутреннего переживания.

Его Николай — спокойный, замкнутый, фаталистичный, особенно в контексте отношений со Столыпиным и семьей.

Алексей Ермилышев — «Романовы» (2013)

Кадр из фильма «Романовы», режиссер Максим Беспалый, 2013 г.

В уникальном проекте «Романовы», приуроченном к 400-летию династии, роль Николая II исполнил актер Алексей Ермилышев.

Документально-художественная реконструкция предъявляла особые требования: внешнее сходство, умение существовать в кадре без слов, работать с закадровым текстом. Ермилышев удивительно точно попал в типаж: его император с мягкими чертами лица и светлыми глазами выглядит как ожившая фотография.

В проекте он показан в разных периодах правления — от коронации до трагического финала. Здесь нет психологических глубин большого кино, но есть почти музейная точность и деликатность, что для формата исторической реконструкции абсолютно оправдано.