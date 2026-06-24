Правда или миф? SPF-крем попадает в кровь и ослабляет защиту от рака кожи

Yahoo News: компоненты солнцезащитного крема могут попадать в кровь

В интернете снова распространяются утверждения, что солнцезащитный крем якобы опасен. Говорят, что его компоненты попадают в кровь, нарушают работу организма и даже ослабляют защиту от рака. Об этом сообщило Yahoo News.

На самом деле такие выводы искажают результаты реальных исследований. Ученые действительно изучали всасывание некоторых веществ из SPF-средств, но это не означает, что солнцезащитный крем вызывает рак или что от него нужно отказаться.

Откуда взялся этот страх

Поводом для споров стали исследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ученые выяснили, что некоторые активные компоненты химических солнцезащитных средств могут всасываться через кожу и обнаруживаться в крови.

Речь шла, в частности, о таких фильтрах, как авобензон, оксибензон, октокрилен и другие вещества.

Однако важная деталь часто теряется. Сам факт обнаружения вещества в крови не означает, что оно вредно или вызывает заболевание.

FDA подчеркивает, что такие данные нужны для дополнительной оценки безопасности, а не для вывода об опасности солнцезащитных средств.

Что на самом деле показали исследования

Исследования проводились в условиях максимального использования: участники наносили солнцезащитные средства на большую площадь тела несколько раз в день.

Такая схема позволяла понять, сколько вещества может попасть в организм при очень интенсивном применении.

Вывод был осторожным. Нужны дополнительные данные о безопасности отдельных фильтров. Но исследователи не заявляли, что SPF вызывает рак или делает кожу более уязвимой.

Ослабляет ли SPF защиту от рака

Научные и медицинские организации продолжают рекомендовать солнцезащитный крем как один из способов снизить вред от ультрафиолета.

Американская академия дерматологии указывает, что широкоспектральный солнцезащитный крем с SPF 30 и выше помогает снизить риск рака кожи, предотвратить солнечные ожоги и уменьшить признаки преждевременного старения кожи.

Фонд борьбы с раком кожи также напоминает: защищаться нужно и от UVA, и от UVB-лучей, поскольку оба типа ультрафиолета могут повреждать кожу.

Почему отказ от SPF опаснее

Ультрафиолетовое излучение — доказанный фактор риска рака кожи. Оно повреждает ДНК клеток, способствует появлению мутаций и ускоряет старение кожи.

Поэтому отказ от солнцезащитного крема из-за страха перед «химией» может привести к куда более реальному риску — солнечным ожогам и накопленному повреждению кожи.

Особенно это важно для людей со светлой кожей, множественными родинками, семейной историей рака кожи или склонностью к ожогам.

Почему исследования часто искажают

Главная манипуляция заключается в подмене вывода. Корректный вывод звучит так: некоторые компоненты SPF могут проникать в организм, поэтому их безопасность нужно продолжать изучать.

Некорректный вывод звучит так: солнцезащитный крем опасен и вызывает рак.

Между этими утверждениями огромная разница. Наличие вещества в крови еще не доказывает вреда. Для этого нужны данные о дозе, длительности воздействия и реальных клинических последствиях.

Что делать, если есть опасения

Тем, кто не хочет использовать химические фильтры, дерматологи советуют выбирать минеральные солнцезащитные средства с оксидом цинка или диоксидом титана.

Такие фильтры работают преимущественно на поверхности кожи и отражают или рассеивают ультрафиолет. Также можно снизить воздействие солнца другими способами:

носить закрытую легкую одежду;

использовать головной убор;

выбирать солнцезащитные очки;

находиться в тени;

избегать активного солнца в середине дня.

Какой SPF выбирать

Специалисты рекомендуют выбирать средство с пометкой broad spectrum, то есть с защитой от UVA- и UVB-лучей.

Оптимальный вариант для повседневного использования — SPF 30 и выше. Крем нужно наносить достаточным слоем и обновлять каждые два часа, а также после купания, потоотделения или вытирания полотенцем.

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