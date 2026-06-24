Надел наручники: как подросток перехитрил серийного убийцу Джона Уэйна Гейси

People: подросток перехитрил серийного убийцу Джона Уэйна Гейси

История американского серийного убийцы Джона Уэйна Гейси до сих пор считается одной из самых страшных в криминальной истории США. На его счету — убийства как минимум 33 молодых людей. Однако одному подростку удалось сделать то, что казалось невозможным: выбраться живым из рук преступника уже после того, как тот надел на него наручники. Историю рассказало People.

Кто такой Джон Уэйн Гейси

В 1970-х годах Джон Уэйн Гейси жил в пригороде Чикаго и пользовался репутацией уважаемого человека. Он владел строительной фирмой, участвовал в общественной жизни и даже выступал на детских праздниках в образе клоуна по прозвищу Пого.

За этим образом скрывался один из самых известных серийных убийц XX века. Следствие установило, что с 1972 по 1978 год он заманивал к себе домой подростков и молодых мужчин, после чего убивал их. Большинство тел он прятал в подполье собственного дома.

Неожиданное знакомство

Одним из тех, кто едва не оказался очередной жертвой, стал чикагский подросток Джефф Ригналл.

Гейси предложил молодому человеку подвезти его, а затем пригласил к себе домой. В какой-то момент преступник показал знаменитый трюк с наручниками, который часто использовал для того, чтобы обездвижить своих будущих жертв.

Когда руки подростка оказались скованы, ситуация резко изменилась.

Как удалось выжить

Несмотря на наручники, подросток не потерял самообладание. Он продолжал разговаривать с Гейси, старался не провоцировать его и ждал момента, когда сможет ослабить контроль преступника.

В конечном итоге ему удалось воспользоваться ошибкой маньяка и выбраться из дома живым.

Позже именно его показания стали одними из первых серьезных свидетельств против Гейси и помогли полиции обратить внимание на человека, которого многие считали образцовым гражданином.

Почему преступника не остановили раньше

Сегодня этот вопрос остается одним из самых обсуждаемых в истории дела. Несмотря на многочисленные жалобы, странные исчезновения молодых людей и подозрительное поведение самого Гейси, долгие годы ему удавалось избегать серьезного расследования.

Во многом этому способствовала его репутация успешного предпринимателя и активного члена общества.

Чем закончилась история

В декабре 1978 года полиция провела обыск дома Гейси после исчезновения 15-летнего Роберта Писта. Вскоре следователи обнаружили останки жертв в подполье дома и вокруг участка.

Суд признал Джона Уэйна Гейси виновным в убийстве 33 человек. Он был приговорен к смертной казни и казнен в 1994 году.

Дело серийного убийцы до сих пор изучают специалисты по криминальной психологии и правоохранители как один из самых показательных примеров того, как внешняя респектабельность может скрывать жестокие преступления.

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