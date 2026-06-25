Двойная переплата: как путешественникам выгодно купить авиабилеты

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

При выборе тура экономия складывается из мелочей.

Как сэкономить на покупке авиабилетов и купить их выгоднее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Сэкономить на авиабилете поможет учет времени вылета и дополнительных услуг

Поиск дешевых авиабилетов давно превратился в отдельное искусство. Одни покупают перелет за полцены, а другие переплачивают десятки тысяч рублей из-за нескольких распространенных ошибок. Многие из них кажутся незначительными, но именно они чаще всего делают путешествие заметно дороже. Рассказываем в материале 5-tv.ru, чего стоит избегать при покупке авиабилетов.

Ошибка № 1. Покупать билет в последний момент

Многие рассчитывают, что ближе к вылету цены снизятся. На практике для большинства популярных направлений происходит обратное: чем меньше свободных мест остается в самолете, тем дороже становятся билеты.

Для большинства внутренних и международных направлений самые выгодные тарифы появляются за несколько недель или даже месяцев до поездки. Особенно это заметно в праздничные дни, во время школьных каникул и летом.

Ошибка № 2. Не сравнивать цены

Не стоит ограничиваться одним сервисом или только сайтом авиакомпании.

Лучше проверить стоимость сразу на нескольких агрегаторах, а затем посмотреть цену на официальном сайте перевозчика. Иногда именно там билет оказывается дешевле, а иногда — наоборот.

Ошибка № 3. Игнорировать соседние аэропорты

Иногда вылет из другого города позволяет существенно сэкономить.

Например, для международных перелетов выгоднее может оказаться отправление не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Сочи или Минеральных Вод — все зависит от направления.

Ошибка № 4. Не учитывать стоимость багажа

Минимальный тариф далеко не всегда оказывается самым выгодным.

Многие минимальные тарифы включают только ручную кладь. Если позже добавить чемодан, выбрать место в салоне или изменить дату вылета, итоговая стоимость может оказаться выше, чем у более дорогого тарифа, где все это уже включено.

Перед покупкой стоит внимательно изучить условия перевозки.

Ошибка № 5. Не читать условия тарифа

Иногда небольшая переплата за более гибкий тариф помогает избежать серьезных расходов в будущем. Перед оплатой стоит проверить:

  • можно ли вернуть билет;
  • разрешен ли обмен даты;
  • включен ли багаж;
  • какие штрафы предусмотрены при изменении бронирования.

Если есть вероятность переноса поездки, иногда разумнее сразу выбрать билет с возможностью изменения даты.

Ошибка № 6. Игнорировать бонусные программы

Даже если человек летает всего несколько раз в год, участие в бонусных программах авиакомпаний может оказаться выгодным.

Накопленные мили позволяют оплачивать часть стоимости билетов, выбирать места в салоне или получать дополнительные услуги без доплаты.

Во многих российских банках также действуют карты с начислением миль за повседневные покупки.

Ошибка № 7. Не рассматривать рейсы с пересадками

Прямой рейс удобнее, но далеко не всегда дешевле.

Иногда перелет с одной пересадкой позволяет сэкономить десятки тысяч рублей, особенно на международных направлениях.

При этом важно учитывать время стыковки и покупать единый билет, если пересадку выполняет одна авиакомпания или партнеры. В таком случае при задержке первого рейса перевозчик обязан помочь пассажиру добраться до конечного пункта.

Ошибка № 8. Смотреть только на цену билета

На этапе поиска билет может выглядеть очень привлекательным. Но важно учитывать не только стоимость перелета, но и дополнительные расходы:

  • дорогу до аэропорта;
  • стоимость багажа;
  • питание;
  • выбор места;
  • возможную ночевку при длительной пересадке.

Однако после добавления багажа, страховки, выбора места и других дополнительных услуг цена иногда увеличивается на 20–50%. Иногда более дорогой билет в итоге оказывается выгоднее.

Ошибка № 9. Не учитывать время вылета

Самые дешевые билеты иногда предполагают неудобное расписание — ночной или ранний утренний вылет.

Если добираться до аэропорта придется на такси или заранее бронировать гостиницу, часть экономии может просто исчезнуть.

Перед покупкой стоит подсчитать все сопутствующие расходы.

Ошибка № 10. Не следить за акциями

Российские и зарубежные авиакомпании регулярно проводят распродажи.

Подписка на рассылки перевозчиков, уведомления агрегаторов и отслеживание цен помогают купить билет значительно дешевле обычной стоимости.

При покупке авиабилетов экономия складывается из мелочей. Сравнение цен, внимательное изучение тарифов, учет стоимости багажа и покупка билетов заранее помогают избежать лишних расходов и сделать путешествие действительно дешевле.

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