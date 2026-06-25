Двойная переплата: как путешественникам выгодно купить авиабилеты

При выборе тура экономия складывается из мелочей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сэкономить на авиабилете поможет учет времени вылета и дополнительных услуг
Поиск дешевых авиабилетов давно превратился в отдельное искусство. Одни покупают перелет за полцены, а другие переплачивают десятки тысяч рублей из-за нескольких распространенных ошибок. Многие из них кажутся незначительными, но именно они чаще всего делают путешествие заметно дороже. Рассказываем в материале 5-tv.ru, чего стоит избегать при покупке авиабилетов.
Ошибка № 1. Покупать билет в последний момент
Многие рассчитывают, что ближе к вылету цены снизятся. На практике для большинства популярных направлений происходит обратное: чем меньше свободных мест остается в самолете, тем дороже становятся билеты.
Для большинства внутренних и международных направлений самые выгодные тарифы появляются за несколько недель или даже месяцев до поездки. Особенно это заметно в праздничные дни, во время школьных каникул и летом.
Ошибка № 2. Не сравнивать цены
Не стоит ограничиваться одним сервисом или только сайтом авиакомпании.
Лучше проверить стоимость сразу на нескольких агрегаторах, а затем посмотреть цену на официальном сайте перевозчика. Иногда именно там билет оказывается дешевле, а иногда — наоборот.
Ошибка № 3. Игнорировать соседние аэропорты
Иногда вылет из другого города позволяет существенно сэкономить.
Например, для международных перелетов выгоднее может оказаться отправление не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Сочи или Минеральных Вод — все зависит от направления.
Ошибка № 4. Не учитывать стоимость багажа
Минимальный тариф далеко не всегда оказывается самым выгодным.
Многие минимальные тарифы включают только ручную кладь. Если позже добавить чемодан, выбрать место в салоне или изменить дату вылета, итоговая стоимость может оказаться выше, чем у более дорогого тарифа, где все это уже включено.
Перед покупкой стоит внимательно изучить условия перевозки.
Ошибка № 5. Не читать условия тарифа
Иногда небольшая переплата за более гибкий тариф помогает избежать серьезных расходов в будущем. Перед оплатой стоит проверить:
- можно ли вернуть билет;
- разрешен ли обмен даты;
- включен ли багаж;
- какие штрафы предусмотрены при изменении бронирования.
Если есть вероятность переноса поездки, иногда разумнее сразу выбрать билет с возможностью изменения даты.
Ошибка № 6. Игнорировать бонусные программы
Даже если человек летает всего несколько раз в год, участие в бонусных программах авиакомпаний может оказаться выгодным.
Накопленные мили позволяют оплачивать часть стоимости билетов, выбирать места в салоне или получать дополнительные услуги без доплаты.
Во многих российских банках также действуют карты с начислением миль за повседневные покупки.
Ошибка № 7. Не рассматривать рейсы с пересадками
Прямой рейс удобнее, но далеко не всегда дешевле.
Иногда перелет с одной пересадкой позволяет сэкономить десятки тысяч рублей, особенно на международных направлениях.
При этом важно учитывать время стыковки и покупать единый билет, если пересадку выполняет одна авиакомпания или партнеры. В таком случае при задержке первого рейса перевозчик обязан помочь пассажиру добраться до конечного пункта.
Ошибка № 8. Смотреть только на цену билета
На этапе поиска билет может выглядеть очень привлекательным. Но важно учитывать не только стоимость перелета, но и дополнительные расходы:
- дорогу до аэропорта;
- стоимость багажа;
- питание;
- выбор места;
- возможную ночевку при длительной пересадке.
Однако после добавления багажа, страховки, выбора места и других дополнительных услуг цена иногда увеличивается на 20–50%. Иногда более дорогой билет в итоге оказывается выгоднее.
Ошибка № 9. Не учитывать время вылета
Самые дешевые билеты иногда предполагают неудобное расписание — ночной или ранний утренний вылет.
Если добираться до аэропорта придется на такси или заранее бронировать гостиницу, часть экономии может просто исчезнуть.
Перед покупкой стоит подсчитать все сопутствующие расходы.
Ошибка № 10. Не следить за акциями
Российские и зарубежные авиакомпании регулярно проводят распродажи.
Подписка на рассылки перевозчиков, уведомления агрегаторов и отслеживание цен помогают купить билет значительно дешевле обычной стоимости.
При покупке авиабилетов экономия складывается из мелочей. Сравнение цен, внимательное изучение тарифов, учет стоимости багажа и покупка билетов заранее помогают избежать лишних расходов и сделать путешествие действительно дешевле.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?