Австралийский иллюзионист Дэниел Хидден погиб при загадочных обстоятельствах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Его тело смогли обнаружить лишь через десять дней после исчезновения.

Иллюзионист Дэниел Хидден погиб

Фото: YouTube/Daniel Hidden

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Известный австралийский иллюзионист Дэниел Хидден погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание The Sun.

Известно, что 26-летний артист 14 июня на своей машине и прикрепленным к ней доме на колесах поехал отдыхать на природу в штате Квинсленд. По словам брата Хиддена, он часто оправлялся в подобные одиночные путешествия. Но всегда оставался на связи. Поэтому, когда утром того же дня, 14 июня, телефон иллюзиониста оказался отключен, близкие забеспокоились.

Вскоре родные подали заявление в полицию о его исчезновении. Через два дня и автомобиль Хиддена, и дом на колесах нашли на дороге. Но самого артиста в нем не было. Лишь утром 24 июня в результате масштабной поисковой операции на территории национального парка Маунт-Кугал обнаружили его останки.

В правоохранительных органах подробностями дела не поделились. Однако подчеркнули, что считают обстоятельства, при которых погиб иллюзионист, подозрительными.

Дэниел Хидден был известным в Австралии артистом. Он давал успешные выступления на восточном побережье страны, был частым участником телевизионных шоу и вел популярный блог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер создатель гимна для «Бессмертного полка», актер, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Ему было 89 лет.

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