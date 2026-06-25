Ребенок и взрослый погибли при ночных ударах ВСУ по Крыму
Власти республики пообещали поддержать семьи погибших, назвав случившееся большим горем.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Два человека, в том числе несовершеннолетний, стали жертвами ночных атак вооруженных формирований Украины на территории Крыма. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.
«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов добавил, что региональные власти окажут всю необходимую помощь родным и близким погибших.
Трагедия произошла на фоне массированного налета украинских дронов — по данным военных, за ночь над Крымом и акваторией Черного моря расчеты ПВО сбили 269 беспилотников.
При атаке БПЛА на Керченский полуостров 22 июня погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижегородскую область погибли два человека.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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