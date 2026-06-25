Любите лук? Что эта особенность может рассказать о состоянии здоровья в будущем

Чувствительность к вкусу или запаху некоторых продуктов может отражать специфику работы генов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Chemical Senses: любовь к луку может быть связана с работой иммунной системы
Одни люди готовы добавлять лук практически в любое блюдо, а другие не переносят даже его запах. Долгое время считалось, что это исключительно вопрос вкуса. Однако новое исследование показало: реакция на лук может быть связана с работой иммунной системы и даже способностью организма противостоять некоторым заболеваниям. Работа опубликована в журнале Chemical Senses.
Что именно заинтересовало ученых
Исследователи решили изучить связь между вкусовыми предпочтениями и особенностями иммунитета человека. Особое внимание привлекли продукты с резким вкусом и запахом, в том числе лук.
Оказалось, что любовь или неприязнь к определенным продуктам может зависеть не только от привычек, но и от особенностей организма, сформировавшихся в ходе эволюции.
При чем здесь иммунная система
Ученые обнаружили связь между восприятием некоторых вкусов и работой генов, участвующих в иммунном ответе.
Предполагается, что способность чувствовать определенные соединения в пище могла помогать нашим предкам избегать потенциально опасных веществ или, наоборот, выбирать продукты с полезными свойствами.
Другими словами, вкусовые рецепторы могут выполнять не только гастрономическую, но и защитную функцию.
Почему лук оказался в центре внимания
Лук содержит множество биологически активных соединений, включая серосодержащие вещества, которые придают ему характерный запах и вкус.
Именно эти соединения заставляют одних людей получать удовольствие от блюда, а других — морщиться от одного упоминания продукта.
Исследователи считают, что чувствительность к таким веществам может отражать особенности работы некоторых генов.
Может ли любовь к луку предсказать здоровье
Авторы исследования подчеркивают, что речь не идет о простом правиле вроде «любите лук — будете жить дольше». Связь гораздо сложнее.
Некоторые генетические особенности одновременно влияют и на восприятие вкусов, и на работу иммунной системы. Поэтому пищевые предпочтения могут служить своеобразной подсказкой о том, как устроен организм человека.
Однако делать выводы о здоровье только по любви к луку нельзя.
Почему вкусы у людей так сильно отличаются
На восприятие пищи влияют сразу несколько факторов:
- наследственность;
- количество вкусовых рецепторов;
- возраст;
- перенесенные заболевания;
- культурные привычки;
- рацион в детстве.
Именно поэтому один человек спокойно ест сырой лук, а другой чувствует его даже в минимальном количестве.
Чем полезен лук
Независимо от вкусовых предпочтений лук остается одним из самых полезных овощей. Он содержит:
- витамин С;
- антиоксиданты;
- клетчатку;
- соединения серы;
- растительные вещества с противовоспалительными свойствами.
Исследования показывают, что регулярное употребление овощей семейства луковых связано с более здоровым рационом и может приносить пользу сердечно-сосудистой системе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?