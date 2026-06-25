Любите лук? Что эта особенность может рассказать о состоянии здоровья в будущем

Chemical Senses: любовь к луку может быть связана с работой иммунной системы

Одни люди готовы добавлять лук практически в любое блюдо, а другие не переносят даже его запах. Долгое время считалось, что это исключительно вопрос вкуса. Однако новое исследование показало: реакция на лук может быть связана с работой иммунной системы и даже способностью организма противостоять некоторым заболеваниям. Работа опубликована в журнале Chemical Senses.

Что именно заинтересовало ученых

Исследователи решили изучить связь между вкусовыми предпочтениями и особенностями иммунитета человека. Особое внимание привлекли продукты с резким вкусом и запахом, в том числе лук.

Оказалось, что любовь или неприязнь к определенным продуктам может зависеть не только от привычек, но и от особенностей организма, сформировавшихся в ходе эволюции.

При чем здесь иммунная система

Ученые обнаружили связь между восприятием некоторых вкусов и работой генов, участвующих в иммунном ответе.

Предполагается, что способность чувствовать определенные соединения в пище могла помогать нашим предкам избегать потенциально опасных веществ или, наоборот, выбирать продукты с полезными свойствами.

Другими словами, вкусовые рецепторы могут выполнять не только гастрономическую, но и защитную функцию.

Почему лук оказался в центре внимания

Лук содержит множество биологически активных соединений, включая серосодержащие вещества, которые придают ему характерный запах и вкус.

Именно эти соединения заставляют одних людей получать удовольствие от блюда, а других — морщиться от одного упоминания продукта.

Исследователи считают, что чувствительность к таким веществам может отражать особенности работы некоторых генов.

Может ли любовь к луку предсказать здоровье

Авторы исследования подчеркивают, что речь не идет о простом правиле вроде «любите лук — будете жить дольше». Связь гораздо сложнее.

Некоторые генетические особенности одновременно влияют и на восприятие вкусов, и на работу иммунной системы. Поэтому пищевые предпочтения могут служить своеобразной подсказкой о том, как устроен организм человека.

Однако делать выводы о здоровье только по любви к луку нельзя.

Почему вкусы у людей так сильно отличаются

На восприятие пищи влияют сразу несколько факторов:

наследственность;

количество вкусовых рецепторов;

возраст;

перенесенные заболевания;

культурные привычки;

рацион в детстве.

Именно поэтому один человек спокойно ест сырой лук, а другой чувствует его даже в минимальном количестве.

Чем полезен лук

Независимо от вкусовых предпочтений лук остается одним из самых полезных овощей. Он содержит:

витамин С;

антиоксиданты;

клетчатку;

соединения серы;

растительные вещества с противовоспалительными свойствами.

Исследования показывают, что регулярное употребление овощей семейства луковых связано с более здоровым рационом и может приносить пользу сердечно-сосудистой системе.

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