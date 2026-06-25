Не только общежитие колледжа: Риттер рассказал об ударах ВСУ в Старобельске

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Экс-аналитик США увидел сгоревшие гражданские автомобили по дороге в город.

Риттер: ВСУ повредили больницы в Старобельске

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Риттер рассказал об ударах ВСУ по больница в Старобельске

Экс-аналитик разведки США Скотт Риттер сообщил, что в Старобельске под огонь ВСУ попали не только жилые кварталы, но и медицинские учреждения. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, во время поездки на место трагедии в педагогическом колледже он видел уничтоженные заправки и гражданские машины на дорогах.

В самом городе зафиксированы повреждения больниц и других объектов инфраструктуры. Риттер подчеркнул, что приехал расследовать удар по колледжу, нанесенный в ночь на 22 мая. Тогда в здании находились 86 подростков, 21 из них погиб, более 60 были ранены. Общежитие частично обрушилось.

Ранее в МИД РФ подчеркивали, что у преступления нет срока давности, и виновные понесут наказание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прокомментировал удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Он подчеркнул, что у колледжа не было ни одного военного объекта и также не было ни одного военного транспорта в округе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:37
ФСБ задержала украинского агента при попытке взорвать здание суда в Мариуполе
10:30
Землетрясение в Венесуэле стало самым мощным за 126 лет
10:07
Ребенок и взрослый погибли при ночных ударах ВСУ по Крыму
10:03
Спорите из-за имени будущего ребенка? Как найти компромисс без лишних конфликтов
9:55
Не только общежитие колледжа: Риттер рассказал об ударах ВСУ в Старобельске
9:46
Размещение хостелов и квестов в жилых домах потребует разрешения жильцов

Сейчас читают

Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
«Такую женщину больше не найду»: Павел Деревянко и Зоя Фуць — о любви, детях и планах на будущее
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео