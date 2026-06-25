Риттер рассказал об ударах ВСУ по больница в Старобельске

Экс-аналитик разведки США Скотт Риттер сообщил, что в Старобельске под огонь ВСУ попали не только жилые кварталы, но и медицинские учреждения. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, во время поездки на место трагедии в педагогическом колледже он видел уничтоженные заправки и гражданские машины на дорогах.

В самом городе зафиксированы повреждения больниц и других объектов инфраструктуры. Риттер подчеркнул, что приехал расследовать удар по колледжу, нанесенный в ночь на 22 мая. Тогда в здании находились 86 подростков, 21 из них погиб, более 60 были ранены. Общежитие частично обрушилось.

Ранее в МИД РФ подчеркивали, что у преступления нет срока давности, и виновные понесут наказание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин прокомментировал удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Он подчеркнул, что у колледжа не было ни одного военного объекта и также не было ни одного военного транспорта в округе.

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