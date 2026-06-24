Россиян переведут на новую систему размеров обуви

Росстандарт утвердил новые межгосударственные стандарты, которые кардинально меняют подход к определению размеров обуви. Как выяснил корреспондент aif.ru, документы вступят в силу 1 марта 2027 года и заменят устаревшие нормы 2017–2018 годов.

Ключевым нововведением станет переход на международный метод Мондопойнт (Mondopoint). Теперь размер будет определяться не абстрактными цифрами, а исключительно по реальной длине стопы в миллиметрах, причем при необходимости станут указывать и ее ширину.

Это значит, что привычному российскому 43-му размеру будет строго соответствовать стопа длиной 275 миллиметров, или 27,5 сантиметра.

Инициативу поддержали сразу несколько государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Новые ГОСТы содержат подробные таблицы перевода между всеми основными системами — от европейской и американской до китайской, японской и корейской. Привычная для нас европейская система Штихмасс будет применяться параллельно, но базовой и обязательной станет именно международная метрическая система.

Кроме того, разработчики обновили словарь терминов и установили стандартизированные методы измерения длины внутри уже готовой обуви. Как следует из документов, вся эта масштабная реформа направлена на снижение путаницы при покупках и повышение точности соответствия анатомическим особенностям стопы покупателя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стилисты назвали главную обувь 2026 года.

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