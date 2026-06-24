Лавров: Стармер делал все, чтобы Киев наращивал террористическую активность

Эфирная новость 47 0

Глава МИД РФ отметил, что сейчас позиция Европы по украинскому вопросу неадекватна.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушедший в отставку британский премьер Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала террористическую активность. Такое заявление сделал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он участвует в «Примаковских чтениях», которые проходят в Москве.

Министр отметил, что Россия готова выслушать политиков из Европы, если у них появятся конструктивные идеи. Но пока их позиция по Украине неадекватна.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет, для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованный кем-то ультиматум — мы, конечно же, не будем», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии принципов равенства и братства в международных отношениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сестры
17:21
Шутка или звездная болезнь? Что происходит с Региной Тодоренко
16:58
Опубликованы кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Горловке
16:56
Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ в Краснодарском крае
16:50
Не пускают в 10-й класс? В Госдуме объяснили, куда жаловаться
16:47
В Москве открылся «Дом финансовой грамотности»

Сейчас читают

Во Франции выявили первый за долгое время случай заболевания лихорадкой Эбола
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Лето берет паузу: на Москву надвигается новая волна прохлады
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео