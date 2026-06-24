В Москве открылся «Дом финансовой грамотности»

Арт-павильон «Дом финансовой грамотности» начал работу в Москве на Биржевой площади. Он открылся в рамках проекта «Лето в Москве» и будет принимать посетителей до конца теплого сезона. Подробнее об этом написали на портале mos.ru.

Площадка — интерактивное пространство, на котором жители и гости российской столицы могут в понятной и игровой форме узнать больше о финансах, бюджете семьи, методах защиты от мошенников, налогах, инвестировании и важных привычках в финансах.

Вход на территорию свободный, и предварительная регистрация не нужна.

Проект организовали Департамент финансов города Москвы и столичный центр финансовой грамотности.

Что ждет посетителей «Дома финансовой грамотности»

Упор в павильоне сделали на современные технологии и игровые форматы. На мультимедийных панелях посетителей ждут тематические головоломки и интерактивные задания. Например, игра «Финзабег» поможет научиться замечать финансовые ловушки и обходить их. Тогда как формат «Безопасный клик» расскажет о распространенных схемах интернет-мошенников.

Отдельные зоны посвящены практическим навыкам. Тренажеры виртуальной реальности и интерактивный нейротест, подготовленные совместно с Управлением кадровых сервисов правительства Москвы, помогут отработать финансово грамотное поведение в разных ситуациях. С помощью тренажера «Положите трубку» участники смогут научиться распознавать мошеннические звонки и не поддаваться на давление злоумышленников.

Посетители также смогут проверить свои знания с помощью тестов и викторин. Задания подготовили эксперты Департамента финансов города Москвы, Центра финансовой грамотности, Банка России, Научно-исследовательского финансового института министерства финансов России, Департамента образования и науки города Москвы, а также ведущих организаций финансового рынка.

Вопросы рассчитаны на посетителей разных возрастов. Темы охватывают инвестиции, налоги, финансовую безопасность и другие сферы, с которыми люди сталкиваются в обычной жизни.

На улице также работает экспозиция «Шаг за шагом к финансовой культуре». Она помогает разобраться, какие привычки делают обращение с деньгами более осознанным, и дает практические советы.

У входа гостей встречает Лисенок, главный символ проекта. Он приглашает посетителей в путешествие по миру финансов и становится частью фотозоны для памятных снимков.

Как работает павильон

Арт-павильон «Дом финансовой грамотности» открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 22 часов.

Следить за анонсами можно на информационных ресурсах Департамента финансов города Москвы, портале «Открытый бюджет города Москвы», а также в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.