«Я от Рэй всего могу ожидать»: Глюкоза готова стать бабушкой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Певица рассуждает о семье без лишней драматизации и не боится перемен в личной жизни.

Глюкоза готова стать бабушкой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица Глюкоза готова стать бабушкой

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) заявила, что спокойно относится к перспективе стать бабушкой. Об этом она рассказала в подкасте «Правило 34», где также обсуждала материнство и различия между поколениями.

Артистка отметила, что не исключает того, что ее дочь Рэй (настоящее имя — Лидия Чистякова-Ионова) в ближайшие годы может стать мамой. По ее словам, сама мысль о новом семейном статусе ее не пугает.

«Ну, я от Рэй всего могу ожидать. Готова ли стать бабушкой? Слушай, да, почему нет», — сказала она.

Также Глюкоза добавила, что рассматривает возможность рождения третьего ребенка и не считает такую идею чем-то необычным для себя.

Глюкоза с 2006 года состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. У пары две дочери: Лидия и Вера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюкоза опубликовала откровенный снимок в день своего 40-летия. Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков: часть аудитории положительно оценила внешний вид певицы, другие обратили внимание на изменения в ее образе.

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