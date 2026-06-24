Опубликованы кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Горловке

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Всего в подъезде находились десять жильцов.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Николаев; 5-tv.ru

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В Горловке ДНР трое жителей многоквартирного дома погибли под завалами в результате ночной атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательного отряда Горловки МЧС России Илья Кравчук.

В результате атаки был разрушен подъезд пятиэтажного многоквартирного дома в Горловке. По информации Ильи Кравчука, сотрудники ведомства извлекли из-под обломков тела трех человек.

«По состоянию на 11:00 [мск] 24 июня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов троих погибших», — сказал Кравчук журналистам.

По его словам, в момент происшествия в подъезде находились десять жильцов. Семерым удалось самостоятельно покинуть здание по сохранившемуся лестничному маршу.

Обрушение затронуло весь подъезд — конструкции рухнули с первого по пятый этаж. После удара в доме начался пожар. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, уточнил начальник пожарно-спасательного отряда.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в разрушенном подъезде находилось 15 квартир, 8 из которых — жилые. По его словам, городские власти уже работают со всеми жильцами пострадавшего дома и решают вопрос их дальнейшего размещения. Приходько уточнил, что людей планируют переселить в жилье из маневренного фонда. Новые квартиры пострадавшим предоставят в течение ближайших суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижегородскую область погибли два человека. Еще двое пострадавших были госпитализированы. Губернатор региона Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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