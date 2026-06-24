Медсестра умерла во время операции по удалению филлеров из ягодиц

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Алена Куликова
Алена Куликова 43 0

До хирургического вмешательства у женщины не было выявлено проблем со здоровьем.

Женщина умерла во время операции по удалению филлеров

Фото: 5-tv.ru

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Во время операции по удалению филлеров из ягодиц скончалась медсестра Паула Андреа Бельтран Сандовал. Ей был 41 год. Об этом сообщили El Pais.

Женщина проживала в Нью-Йорке, однако из-за осложнений после инъекций биополимерного геля решила обратиться за помощью к врачам в родной Колумбии.

Для проведения процедуры Паула приехала в город Эль-Побладо. Операция состоялась 18 июня в одной из клиник, расположенных в торговом центре. За медицинское вмешательство пациентка заплатила 38 миллионов колумбийских песо (828 тысяч рублей - Прим. ред.).

По данным издания El Pais, спустя 1 час и 10 минут после начала операции, когда удаление филлеров практически завершилось, у женщины произошла остановка сердца и дыхания. Медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. В течение 40 минут они пытались восстановить жизненно важные функции организма.

До операции у женщины не было выявлено проблем со здоровьем. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле травмы грудной клетки, которые могли возникнуть во время проведения реанимации.

Ранее в разговоре с 5-tv.ru актер Павел Деревянко и его жена - предприниматель Зоя Фуць сообщили, что они отказались от пластических операций.

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