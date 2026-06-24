«Полумертвая организация»: Лавров о выходе России из ОБСЕ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Глава МИД при этом указал, что решение по этому вопросу должен принимать президент.

Лавров о выходе России из ОБСЕ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Лавров заявил, что хотел бы выхода России из ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддержал бы выход страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако окончательное решение по этому вопросу остается за президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что не раз обсуждал эту тему со своим заместителем Александром Грушко.

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут», — заявил Лавров.

При этом министр пояснил, что, несмотря на свое отношение к ОБСЕ, Россия сохраняет присутствие в структуре по определенной причине. По его словам, площадка дает возможность отвечать на обвинения и озвучивать собственную позицию.

«Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что Москва продолжает участвовать в работе организации, понимая ее нынешнее состояние и реальные возможности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что европейская версия издания Politico Europe в последний момент отказалось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвященную Украине и отношениям России с Западом.

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«Полумертвая организация»: Лавров о выходе России из ОБСЕ

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