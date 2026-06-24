«Определенный алгоритм»: как получить компенсацию за некачественный бензин

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Кроме того, у потребителя есть возможность пожаловаться в прокуратуру.

Компенсация за некачественный бензин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Юрист Соловьев: в России можно получить компенсацию за некачественный бензин

За некачественный бензин автолюбители могут получить компенсацию. Об этом изданию aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Чтобы получить компенсацию за покупку некачественного топлива, нужно следовать определенному алгоритму, отметил эксперт.

«Сохранить чек, зафиксировать состояние авто, провести автотехническую и химическую экспертизы, которые отразят причинно-следственную связь между плохим качеством топлива и неисправностью авто, составить письменную претензию в адрес юрлица, владеющим АЗС, с аргументацией и приложением копий всех документов, обозначив свои требования», — уточнил юрист.

Также Соловьев добавил, что у юридического лица есть десять дней для того, чтобы дать ответ заявителю. Но если в досудебном порядке сторонам договориться не удастся, то нужно обращаться в суд.

Одновременно с этим можно пожаловаться в прокуратуру и правоохранительные органы. Они после обращения должны будут начать проверки того места, где приобреталось топливо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутаты Государственной думы приняли закон, по которому банки обязаны будут возместить клиенту ущерб от действий мошенников. Но в том случае, если финансовая организация не остановила подозрительную транзакцию или проигнорировала обязательный период ожидания.

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