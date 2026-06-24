Четырнадцатилетняя девочка пропала в подмосковном Раменском

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 102 0

Девочка ростом 1,7 метра, на ней надеты черные и серые вещи, а также белые кроссовки.

Куда пропала 14-летняя девочка в Раменском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Подмосковье в городе Раменское пропала 14-летняя Ирина. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили близкие девочки.

По словам источника, пропавшую еще не нашли. О приметах подростка и обстоятельствах пропажи сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда (ПСО) СпасГрад.

Ирина пропала 22 июня, ее рост — 1,7 метра, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие. Была одета в черную кофту, серые штаны и белые кроссовки, уточнили в организации.

В соцсетях сообщается, что телефон Ирины нашли в центре Москвы.

Тем временем в Республике Алтай 23 июня начались поиски подростка, который в погоне за эффектным кадром упал со скалы в реку Катунь. Была организована поисково-спасательная операция с применением специальной техники. Спасатели осмотрели 19 километров береговой линии и акватории реки, а также задействовали пешие поисковые группы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Предварительно, мальчик мог утонуть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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