Зуб в пазухе носа: школьница на Урале столкнулась с редкой аномалией
Девочка испытывала сильные боли в лице.
Фото: Telegram/ Канал пресс-службы Минздрава Свердловской области / minzdravso
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У школьницы в Свердловской области вырос зуб в пазухе носа
Врачи прооперировали 14-летнюю девочку в Свердловской области, у которой зачаток зуба мудрости пророс в гайморовой пазухе. Из-за этого у подростка начались сильные боли в лице и постоянная заложенность носа. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Зуб мудрости пророс в пазухе носа у школьницы.
Сначала симптомы напоминали обычные проблемы с носовым дыханием. Однако после томографии выяснилось, что причина была не в насморке, а в редкой аномалии. Зачаток зуба перекрыл естественный отток из гайморовой пазухи, из-за чего слизь перестала нормально выводиться.
Нарушение оттока привело к хроническому воспалению. После обследования пациентку госпитализировали и провели срочную операцию. Врачи удалили зуб вместе с фолликулом.
Уже через два дня после вмешательства медиков состояние девочки заметно улучшилось. У нее прошли ноющие боли, которые беспокоили до операции.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что точная причина таких аномалий пока достоверно не установлена. Специалисты также отметили, что подобные случаи встречаются крайне редко во врачебной практике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом сложном случае из медицинской практики. В Ростове врачи спасли девочку, шею которой насквозь проткнула 14-сантиметровая ветка. Пациентка получила тяжелую травму после падения с гаража.
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