В Северной столице стартовал масштабный юридический форум. Там собрались более 600 экспертов со всего мира, а среди участников — министры юстиции почти из трех десятков стран.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан уже подписал первые документы с коллегами из Турции, Мавритании и Индонезии. Так, на встрече с министром юстиции Турции Александр Гуцан высоко оценил уровень российско-турецких взаимоотношений, а также выразил готовность укреплять двухсторонние контакты в области обеспечении порядка и юстиции.

«Неоднократные попытки помешать этому извне результатов не имели. Я бы сказал, они изначально были обречены на провал, поскольку в основе российско-турецкого диалога лежит учет интересов друг друга, доверие и взаимное уважение, достигнутые благодаря последовательным решениям и действиям наших лидеров», — отметил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный прокурор РФ Александр Гуцан заявил о продолжающемся развитии сотрудничества прокуратур России и Абхазии. На переговорах в рамках ПМЭФ-2026 он отметил успешную реализацию программ и подписание плана совместной работы на 2027–2028 годы, включающего цифровизацию деятельности прокуратуры.

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