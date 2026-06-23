«Цена одного кадра»: в Горном Алтае ищут подростка, который упал со скалы в реку Катунь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

К поискам ребенка привлечены МЧС, полиция и волонтеры.

Подросток упал в реку в Горном Алтае

Фото: MAX/МЧС Республики Алтайmchs04

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В Горном Алтае подросток упал со скалы в реку Катунь

В Республике Алтай подросток упал со скалы в реку Катунь. Об этом сообщила пресс-служба МСЧ России по региону на своем канале в мессенджере МАКС.

«Цена одного кадра. 22 июня подросток из Новосибирска во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь. Происшествие произошло в Чемальском районе, вблизи Ороктойского моста», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что к поискам привлечены сотрудники МЧС, полиция и волонтеры. Уже были обследованы 18 километров береговой линии и самой реки, но, к сожалению, безрезультатно. Поиски подростка продолжаются.

В ведомстве также напомнили основные правила безопасности и отметили, что никакая фотография не стоит того, чтобы из-за нее рисковали жизнью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сразу два несчастных случая на воде произошли в Самарской области за сутки. На реке Сок погибла девочка 2013 года рождения. А на реке Сургут утонули двое подростков 2015 и 2017 годов рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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