Доллар выходит из тени: что будет с курсом рубля после 29 июня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

На валютном рынке начинается период сразу нескольких разнонаправленных факторов.

Что будет с курсом рубля после 29 июня доллар валюта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После 29 июня 2026 года рубль может немного ослабнуть

В конце июня для российской валюты завершится один из традиционных периодов поддержки. Как отметил в беседе с Life.ru управляющий фондом Денис Астафьев, 29 июня заканчивается налоговый период, в течение которого экспортеры активно продают валютную выручку для исполнения обязательств перед бюджетом.

Это увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и помогает рублю удерживать позиции. Впрочем, эксперт подчеркнул, что участники рынка обычно заранее учитывают этот фактор, поэтому прямой зависимости между налоговыми выплатами и курсом ждать не стоит.

Нефть и действия регуляторов

По словам Астафьева, после завершения налогового периода основное внимание инвесторов вновь переключится на нефтяной рынок. Если стоимость нефти продолжит снижаться, объем валютной выручки от экспорта может уменьшиться, что станет дополнительным фактором давления на рубль.

Эксперт также обратил внимание на операции Минфина в рамках бюджетного правила. Любые отклонения от ожиданий рынка способны усилить колебания курса. Кроме того, участники торгов уже учитывают предстоящее завершение части операций Банка России по зеркалированию в июле, что может привести к увеличению спроса на иностранную валюту.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, в свою очередь, отметила, что недавнее снижение ключевой ставки Банком России до 14,25% практически не сказалось на валютном рынке. По ее оценке, инвесторы давно ожидали такого решения и сейчас больше сосредоточены на дальнейших шагах регулятора в третьем квартале.

Она добавила, что давление на рубль постепенно усиливают внешнеторговые факторы. В частности, речь идет о снижении стоимости российской нефти Urals примерно до 65 долларов за баррель, что может привести к сокращению экспортных доходов. Дополнительную нагрузку создают и покупки иностранной валюты Минфином.

Что будет с долларом

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров напомнил еще об одном сезонном факторе. Летом традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны россиян, отправляющихся за границу. По его мнению, это также может способствовать постепенному ослаблению рубля.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно следить за сигналами Банка России относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Даже осторожные комментарии представителей регулятора способны повлиять на ожидания рынка и вызвать движение котировок.

При этом Гузель Проценко считает, что говорить о заметном падении курса рубля пока рано. По ее словам, поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, благодаря которому экспортеры увеличивают объем продаж валютной выручки.

Денис Астафьев обратил внимание и на глобальную ситуацию. Он отметил, что американская валюта в последнее время укрепляется по отношению ко многим мировым валютам. На этом фоне рублю будет сложно полностью игнорировать общемировый тренд. По его прогнозу, на неделе с 29 июня по 5 июля курс доллара может находиться в диапазоне 72–75 рублей, евро — 83–88 рублей, а юаня — 10,7–11 рублей.

Федор Сидоров придерживается схожей оценки. По его мнению, при отсутствии серьезных внешних потрясений доллар будет торговаться в пределах 72–76 рублей, евро — 84–89 рублей, а курс юаня останется в диапазоне 10,7–11,1 рубля. Эксперт не ожидает резких скачков, однако допускает повышенную волатильность на фоне отдельных рыночных событий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:09
Переоснащение ядерной медицины: в Сколкове открылся новый корпус онкобольницы
21:58
В России разрабатывают нацплан по внедрению технологий ИИ
21:39
Разовая помощь: россияне могут получить до 100 тысяч рублей в трудной ситуации
21:26
От олимпийской формы до кириллицы: в России представили новый визуальный стиль
21:13
Расчленивший сестру москвич часто конфликтовал с ней из-за квартиры
21:00
Надел наручники: как подросток перехитрил серийного убийцу Джона Уэйна Гейси

Сейчас читают

Залез в укромное место под веко: врачи достали клеща из глаза пациента
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео