В России разрабатывают нацплан по внедрению технологий ИИ

В России прорабатывают национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он должен стать рабочим инструментом для решения задач, поставленных президентом. Будущее этой сферы обсуждали сегодня на заседании профильной комиссии Госсовета. Особое внимание уделили работе в регионах.

«Нужно исходить из уровня цифровой зрелости регионов и, конечно же, состояния бюджетов. Учитывать существующие региональные информационные системы и инфраструктуру. Кроме того, утверждение показателей для регионов необходимо осуществлять по итогам их внедрения и оценки на федеральном уровне», — заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

По словам Алексея Дюмина, уже собраны лучшие практики применения искусственного интеллекта в разных отраслях. Применение таких технологий позволит существенно экономить средства, а также ускорить решение вопросов, которые волнуют жителей.

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