От олимпийской формы до кириллицы: в России представили новый визуальный стиль

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

В Национальном центре обсудили развитие общественных пространств, образовательных инициатив и городской среды.

В России представили проекты нового визуального стиля

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

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В России представили проекты нового визуального стиля

В Национальном центре «Россия» прошло заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Участники представили проекты, связанные с образованием, оформлением городской среды, популяризацией русского языка и созданием новых визуальных решений.

Председатель Совета, советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что работа переходит от обсуждений к этапу практической реализации. По ее словам, часть инициатив уже готовится к запуску совместно с Национальным центром «Россия».

«Сегодня многие из этих инициатив выходят на этап практической реализации — это проекты на основе кириллицы, работа над едиными учебниками и инициативы для детей. Важно, чтобы эти решения не оставались идеями, а становились частью повседневной среды и были понятны каждому», — отметила Елена Ямпольская.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова сообщила, что работа по поддержке русского языка продолжается и расширяется. Также, по ее словам, уже одобрены концепции филиалов центра еще в восьми регионах страны, где планируют развивать совместные культурные и образовательные проекты.

«Мы рассчитываем, что эти пространства станут центрами притяжения для совместных проектов и инициатив, связанных с продвижением русского языка, культуры и наших традиционных ценностей», — сказала генеральный директор НЦ «Россия».

Одной из центральных тем стали инициативы для школьников и студентов. Основатель бренда «Нева» Алиса Лобанова представила концепцию единой формы для участников международных образовательных и научных олимпиад.

«Россия доказала интеллектуальное лидерство. Настало время закрепить его визуально — так, чтобы каждая победа выглядела достойно и запоминалась всему миру», — отметила она.

Отдельно участники обсудили развитие общественных пространств. Руководитель рабочей группы Совета по средовому дизайну и архитектуре Владислав Преображенский рассказал о проекте детской площадки в стиле дымковской игрушки. Пространство планируют открыть уже этой осенью в одном из жилых комплексов Екатеринбурга.

Также были представлены проекты размещения арт-объектов на основе кириллицы и разработки визуальных решений для общественных пространств. Еще одним направлением стала «Национальная палитра России» — система цветовых решений для городской среды, промышленного дизайна и брендинга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершили обновление исторических зданий на Большой и Малой Бронных улицах. Для ряда домов были подготовлены индивидуальные проекты реставрации и ремонта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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