В МИД сообщили о рекордном количестве пострадавших от ударов ВСУ в июне

Среди раненых оказались десятки несовершеннолетних.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Заболоцкая: с 15 по 21 июня от ударов ВСУ пострадал 291 мирный житель
Количество мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ за неделю с 15 по 21 июня, достигло максимума с начала 2026 года. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя России при организации Мария Заболоцкая.
«Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года», — сообщила дипломат.
В качестве примеров Заболоцкая привела несколько инцидентов. Так, 15 июня в Туле при ударе по жилым домам пострадал годовалый ребенок. Двумя днями позже в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате погибла сопровождавшая группу женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.
Также дипломат напомнила об атаке дрона на автомобиль в селе Чуровичи Брянской области 18 июня. В машине находились женщина и две ее дочери 10 и 11 лет. Обе девочки были госпитализированы, одна из них — в тяжелом состоянии. В тот же день, по словам Заболоцкой, во время пожара после атаки беспилотников в Раменском погибла восьмилетняя девочка.
Кроме того, представитель России обратила внимание на отсутствие реакции ООН на удар по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Она отметила, что российская сторона передала в секретариат организации свидетельства очевидцев и другие материалы по этому инциденту, а также выразила готовность организовать визит международной делегации на место произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три мирных жителя погибли в Горловке в результате сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников. Помимо человеческих жертв, зафиксированы и разрушения инфраструктуры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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