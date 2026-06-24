Переоснащение ядерной медицины: в Сколкове открылся новый корпус онкобольницы

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В арсенале российских врачей уже есть около 60 новых препаратов для лечения рака.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В арсенале российских врачей есть уже около 60 новых препаратов для лечения рака. Научные разработки наших ученых позволяют создавать лекарства специально для каждого пациента. Об этом рассказал сегодня глава Минздрава. Михаил Мурашко побывал на открытии нового корпуса онкологической больницы в Сколкове. Она оснащена по последнему слову техники. И скоро такие центры появятся по всей стране.

«Сейчас идет переоснащение ядерной медицины. В прошлом году оснастили федеральные центры, идет строительство циклотронов. В этом году оснащаются региональные учреждения. И в целом по всей стране будет сформирована сеть для диагностики и лечения онкологических заболеваний с помощью использования ядерных технологий», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава добавил: больница в Сколкове — уже 19-й центр с самыми современными технологиями. Сейчас в стадии строительства и реконструкции находятся еще семь современных комплексов, они создаются по всей стране.

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