NEJM: танцы — одно из лучших занятий для мозга

Танцы часто воспринимаются как способ развлечься, снять стресс или поддерживать физическую форму. Но с точки зрения работы мозга это гораздо более сложная и полезная активность. Ученые все чаще рассматривают танцы как одну из самых комплексных тренировок для нервной системы — одновременно физической, когнитивной и эмоциональной. Работа опубликована в New England Journal of Medicine.

Мозг работает сразу в нескольких режимах

Во время танца человек не просто повторяет движения. Он одновременно:

запоминает последовательности шагов;

следит за ритмом музыки;

контролирует положение тела в пространстве;

координирует движения с партнером или группой;

адаптируется к изменениям темпа.

Такое многозадачное выполнение действий активирует сразу несколько областей мозга, включая зоны, отвечающие за память, внимание и моторный контроль.

Улучшается связь между мозгом и телом

Танцы требуют постоянной координации движений, что укрепляет связь между моторной корой и сенсорными зонами мозга.

Проще говоря, мозг начинает быстрее и точнее управлять телом, а тело — лучше «считывать» команды мозга.

Это особенно важно с возрастом, когда координация и скорость реакции постепенно снижаются.

Танцы тренируют память

Разучивание новых движений и связок — это полноценная когнитивная нагрузка.

Мозг вынужден удерживать в памяти последовательности шагов, музыкальные акценты и переходы между движениями.

Исследования показывают, что подобная деятельность может быть даже более полезной для когнитивного здоровья, чем однообразные физические упражнения.

Эффект на эмоции и стресс

Танцы напрямую связаны с эмоциональной системой мозга. Во время движения под музыку активируются зоны, связанные с удовольствием и вознаграждением, а также снижается уровень гормонов стресса.

Поэтому даже короткая танцевальная активность может заметно улучшить настроение и снизить тревожность.

Развитие навыков адаптации

В отличие от многих видов физической активности, танцы постоянно требуют подстройки под изменения: ритм, партнера, пространство, музыку.

Это тренирует гибкость мышления и способность быстро адаптироваться к новым условиям — навык, который напрямую связан с когнитивным здоровьем.

Социальный эффект

Парные и групповые танцы дополнительно задействуют социальный мозг.

Человеку нужно считывать эмоции других, синхронизироваться с движениями партнера и учитывать невербальные сигналы.

Это помогает развивать эмпатию и улучшает навыки взаимодействия.

Танцы и профилактика возрастных изменений

Исследования показывают, что регулярная танцевальная активность может замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Особенно выраженный эффект наблюдается у людей, которые изучают новые стили танца и регулярно осваивают новые движения.

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