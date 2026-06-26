Назаров: дети и подростки остаются основной мишенью радикальных сообществ

Радикальные сообщества привлекают несовершеннолетних не столько политическими взглядами, сколько обещанием значимости, поддержки и ощущения причастности к чему-то большому. Об этом рассказал ветеран органов безопасности, работавший в подразделении по борьбе с терроризмом, Вячеслав Назаров.

По словам эксперта, в группу риска чаще всего попадают подростки, которым не хватает внимания со стороны семьи, общения со сверстниками или возможностей реализовать себя в спорте, творчестве и других полезных занятиях. Именно в этот период, когда формируется личность и происходит поиск собственного места в мире, молодые люди становятся особенно уязвимыми для вербовщиков.

«Радикальные движения дают подросткам обманчивое чувство принадлежности к большому делу, предлагают великие цели в качестве альтернативы мнимой собственной незначительности», — отметил Назаров.

Эксперт пояснил, что подобные сообщества также эксплуатируют потребность молодых людей в ярких эмоциях, чувстве единства и преданности общей идее. Из-за этого опасные идеологии могут казаться привлекательными, хотя понимание реальных последствий зачастую приходит значительно позже.

По словам специалиста, основная работа по вовлечению ведется в интернете — через соцсети, мессенджеры, закрытые сообщества и популярные среди молодежи площадки. Там подросткам предлагают возможность выделиться, проявить себя и получить признание.

Назаров также заявил, что в последние годы на Украине получили распространение наиболее агрессивные радикальные течения, основанные на идеях неонацизма, мизантропии и других деструктивных идеологий. По его словам, со временем такие структуры начали активно использовать современные методы психологического воздействия, дистанционного давления и сетевой вербовки.

«В отношении граждан нарабатывались способы так называемого „доксинга“ — дистанционного шантажа и травли, сопряженных с вымогательством. Также популярность получили так называемый „сваттинг“ — массовые дистанционные, заведомо ложные сообщения об актах терроризма, угроз убийством», — сказал эксперт.

Отдельное внимание эксперт обратил на так называемые «геймы» — многоуровневые онлайн-механики, через которые подростков постепенно вовлекают в деятельность радикальных сообществ. По его словам, участники шаг за шагом погружаются в идеологию группировок, одновременно выполняя различные задания в интернете.

Специалист подчеркнул, что главной целью подобных структур остаются дети и подростки, которые зачастую не осознают, к каким последствиям может привести участие в подобных проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала подростка по делу о подготовке нападений на школы. По данным спецслужб, деятельность подростка координировали украинские кураторы. Через сеть закрытых ресурсов он занимался вербовкой российских школьников и студентов, склоняя их к нападениям на учебные заведения.

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