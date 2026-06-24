Погружение в роман оказалось полезным для мозга: ученые объяснили почему

Yahoo News: погружение в роман оказалось полезным для мозга

Многие считают чтение художественной литературы просто приятным способом провести вечер. Однако исследования показывают, что погружение в роман может приносить мозгу вполне реальные преимущества. По словам ученых, чтение художественных книг помогает тренировать память, развивать эмпатию, снижать уровень стресса и даже поддерживать когнитивные способности с возрастом. Об этом сообщило Yahoo News.

Почему мозг любит художественную литературу

Когда человек читает роман, мозг выполняет гораздо более сложную работу, чем может показаться.

Читателю приходится следить за сюжетом, запоминать персонажей, анализировать их поступки, представлять описанные события и прогнозировать развитие истории.

В результате одновременно задействуются зоны мозга, отвечающие за память, внимание, воображение и эмоциональное восприятие.

Чтение помогает развивать эмпатию

Одним из самых интересных эффектов художественной литературы ученые называют развитие способности понимать других людей.

Во время чтения человек буквально «примеряет» на себя мысли, переживания и мотивацию героев.

Исследования показывают, что любители художественной литературы нередко лучше распознают эмоции окружающих и легче понимают чужую точку зрения.

Роман может работать как антистресс

Погружение в интересную историю помогает отвлечься от повседневных забот.

Некоторые исследования показывают, что чтение способно снижать уровень стресса и помогать организму расслабляться.

Поэтому многие специалисты по сну советуют заменить вечерний просмотр ленты в смартфоне несколькими главами книги.

Это тренировка для памяти

Во время чтения мозгу приходится удерживать большое количество информации.

Читатель запоминает сюжетные линии, связи между героями, детали событий и особенности мира произведения.

Такая постоянная работа поддерживает когнитивные функции и помогает тренировать память.

Особенно полезно с возрастом

Ученые все чаще изучают так называемый когнитивный резерв — способность мозга компенсировать возрастные изменения.

Считается, что интеллектуальная активность на протяжении жизни помогает дольше сохранять ясность мышления.

Чтение входит в число занятий, которые могут поддерживать этот резерв наряду с обучением, общением и решением интеллектуальных задач.

Бумажная книга или электронная

Большинство преимуществ связано именно с процессом чтения, а не с форматом носителя.

Поэтому пользу мозгу могут приносить как традиционные бумажные книги, так и электронные версии.

Главное условие — человек действительно погружается в текст и не отвлекается каждые несколько минут на уведомления и социальные сети.

А если читать всего по несколько страниц в день?

Даже короткие ежедневные сеансы чтения могут быть полезны.

Важно не количество страниц, а регулярность. Несколько десятков минут с книгой каждый день способны принести больше пользы, чем редкие попытки прочитать роман за один выходной.

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