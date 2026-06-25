Забирают вещи: какие ошибки совершают пассажиры во время ЧП на борту самолета

Yahoo: попытка достать смартфон — главная ошибка авиапассажиров во время ЧП

После авиакатастроф и экстренных посадок в интернете нередко появляются видео, снятые самими пассажирами. Однако авиакомпании и специалисты по безопасности предупреждают: в чрезвычайной ситуации желание достать телефон может замедлить эвакуацию и поставить под угрозу десятки жизней. Yahoo рассказало, что нельзя делать во время ЧП на борту и какие правила действительно могут спасти жизнь.

Почему нельзя снимать эвакуацию на телефон

Главная ошибка многих пассажиров — попытка достать смартфон и начать записывать происходящее.

Во время аварийной эвакуации счет идет на секунды. Международные стандарты требуют, чтобы самолет можно было полностью покинуть менее чем за 90 секунд, даже если часть выходов заблокирована.

Любая задержка в проходе, попытка снять видео или забрать вещи может помешать другим людям выбраться из салона.

Именно поэтому бортпроводники во всем мире призывают пассажиров думать не о кадрах для соцсетей, а о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Не пытайтесь забрать ручную кладь

Еще одна распространенная ошибка — желание взять чемодан или рюкзак перед выходом из самолета.

В реальности несколько секунд, потраченных на поиск вещей, могут стоить кому-то жизни. Кроме того, тяжелая ручная кладь способна повредить надувные трапы и замедлить движение других пассажиров.

При экстренной эвакуации действует простое правило: документы и багаж остаются на борту.

Всегда слушайте инструктаж перед полетом

Многие пассажиры автоматически игнорируют демонстрацию правил безопасности, считая, что уже знают все необходимое.

Однако разные модели самолетов имеют различное расположение аварийных выходов, спасательного оборудования и жилетов. В экстренной ситуации именно эти знания помогают быстрее ориентироваться и действовать без паники.

Эксперты рекомендуют еще до взлета определить, где находятся два ближайших аварийных выхода — впереди и позади вашего места.

Не надувайте спасательный жилет внутри самолета

Это правило особенно важно для полетов над водой.

Если надуть жилет до выхода из салона, он может помешать движению по проходу или даже заблокировать человека внутри самолета, если кабина начнет заполняться водой.

Надувать жилет необходимо только после выхода из воздушного судна или по команде экипажа.

Не поддавайтесь панике

Психологи отмечают, что во время чрезвычайных ситуаций люди склонны повторять действия окружающих, даже если они неправильные.

Поэтому важно ориентироваться прежде всего на команды бортпроводников. Экипаж проходит специальную подготовку по действиям в аварийных условиях и знает, как организовать эвакуацию максимально быстро и безопасно.

Что делать, если произошла экстренная посадка

Если самолет совершает аварийную посадку, необходимо пристегнуть ремень безопасности, убрать острые предметы из карманов и принять защитную позу, которую покажет экипаж.

После остановки самолета следует немедленно выполнять все указания бортпроводников и не задерживаться в проходе, даже если ситуация кажется спокойной.

Главное правило — двигаться к выходу быстро, но без паники и давки.

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