У берегов Индонезии произошло землетрясение, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов индонезийского острова Флорес. Об этом сообщили в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В ведомстве заявили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 162 километрах от города Лабуан-Баджо в 21:58 по UTC (00:58 мск). Очаг подземных толчков находился на глубине 35 километров, подчеркнули в EMSC.

В центре также предупредили о возможном цунами в результате землетрясения. При этом информации о жертвах, раненых и разрушениях нет.

Кроме того, в ведомстве добавили, что изначально говорилось о магнитуде 6,9, но спустя время ее повысили до 7,6.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном землетрясении в Колумбии магнитудой 7,4, которое унесло жизни более 250 человек. Сейсмическая катастрофа стала самой крупной в стране за последние десятилетия. Спасатели продолжают заниматься ликвидацией последствий подземных толчков – они разбирают завалы в надежде найти выживших. Власти страны оценивают ущерб экономике, в том числе риски для кофейной отрасли.

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