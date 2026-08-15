«Там кровища была»: пьяный водитель сбил блогера Дашу Дошик

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Обычная прогулка завершилась травмой для девушки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/DOSHIK/de1shik; 5-tv.ru

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Дашу Дошик во время прогулки на улице сбил пьяный водитель

Блогера Дашу Дошик (настоящее имя — Дарья Перова), попала под колеса автомобиля во время прогулки. Подробностями инцидента популярный тиктокер поделилась с поклонниками в ролике, который разместила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что после прохождения курса реабилитации из-за проблем со здоровьем решила последовать рекомендациям врачей и отправилась подышать свежим воздухом, надев на себя футболку с изображением Молнии Маккуина из мультфильма «Тачки». Однако прогулка закончилась для нее плачевно. По словам Дарьи, сбивший ее водитель был в нетрезвом состоянии.

«Решила я сегодня в этой футболочке прогуляться по улице и <…> Вот так я прогулялась! Это вообще песня, надеюсь, пятку не сломала, там кровища была пипец. Какой-то пьяный идиот сел за руль и теперь я ненавижу этот мультику, хотя он был моим любимым», — сказала она.

На опубликованном видео Даша также показала синяки и гематомы, образовавшиеся на ее ногах в результате аварии. При этом девушка добавила, что после случившегося начала бояться машин и вряд ли когда-нибудь получит водительские удостоверения.

«Я никогда теперь не получу права, потому что начала бояться машин», — уточнила звезда.

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