Судно ОАЭ подверглось атаке в Ормузском проливе

Танкер Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подвергся нападению во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило местное новостное агентство WAM со ссылкой на заявление корпорации.

«Компания ADNOC сообщила о нападении на одно из своих судов во время прохождения через Ормузский пролив вечером в пятницу, 14 августа», — сказано в опубликованном материале.

В организации подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Представители компании добавили, что ситуация в районе находится под контролем.

До этого агентство сообщало о ракетной атаке на корабль, связанный с ADNOC. При этом власти ОАЭ обвинили в случившемся иранскую сторону. В МИД страны назвали нападение на судно нарушением резолюции 2817 Совбеза ООН и призвали прекратить любые действия в отношении передвигающихся судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив частью США. Он намерен это сделать после завершения конфликта с Ираном.

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