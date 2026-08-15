Судно ОАЭ подверглось атаке в Ормузском проливе
Эмиратские корабли сталкиваются с подобными нападениями в районе пролива не в первый раз.
Фото: Reuters/Stringer
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Танкер Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подвергся нападению во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило местное новостное агентство WAM со ссылкой на заявление корпорации.
«Компания ADNOC сообщила о нападении на одно из своих судов во время прохождения через Ормузский пролив вечером в пятницу, 14 августа», — сказано в опубликованном материале.
В организации подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Представители компании добавили, что ситуация в районе находится под контролем.
До этого агентство сообщало о ракетной атаке на корабль, связанный с ADNOC. При этом власти ОАЭ обвинили в случившемся иранскую сторону. В МИД страны назвали нападение на судно нарушением резолюции 2817 Совбеза ООН и призвали прекратить любые действия в отношении передвигающихся судов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив частью США. Он намерен это сделать после завершения конфликта с Ираном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 авг
- Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США
- 13 авг
- Кирилл Дмитриев сравнил Ормузский пролив с котом Шредингера
- 11 авг
- Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки
- 8 авг
- Иран атаковал судно нефтяной компании ОАЭ в Ормузском проливе
- 7 авг
- Иран и Оман хотят оставить лишь один маршрут через Ормузский пролив
- 24 июл
- Нефтегазовые доходы России за июль вырастут почти на 60% из-за блокады Ормузского пролива
- 24 июл
- США ударили по военным командным центрам в Иране
- 24 июл
- США тринадцатую ночь подряд бомбят Иран
- 23 июл
- США атаковали военные объекты Ирана
- 23 июл
- Нефтяной танкер подорвался и загорелся в Ормузском проливе
56%
Нашли ошибку?