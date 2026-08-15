Судно ОАЭ подверглось атаке в Ормузском проливе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Эмиратские корабли сталкиваются с подобными нападениями в районе пролива не в первый раз.

Атака на судно ОАЭ в Ормузском проливе — что произошло

Фото: Reuters/Stringer

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Тема:
Ормузский пролив

Танкер Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подвергся нападению во время прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщило местное новостное агентство WAM со ссылкой на заявление корпорации.

«Компания ADNOC сообщила о нападении на одно из своих судов во время прохождения через Ормузский пролив вечером в пятницу, 14 августа», — сказано в опубликованном материале.

В организации подчеркнули, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Представители компании добавили, что ситуация в районе находится под контролем.

До этого агентство сообщало о ракетной атаке на корабль, связанный с ADNOC. При этом власти ОАЭ обвинили в случившемся иранскую сторону. В МИД страны назвали нападение на судно нарушением резолюции 2817 Совбеза ООН и призвали прекратить любые действия в отношении передвигающихся судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив частью США. Он намерен это сделать после завершения конфликта с Ираном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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