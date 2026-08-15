Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения КНДР от оккупации

этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия, в том числе военные парады, а также играются свадьбы.
Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Владимир Путин 14 августа прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму», — говорится в сообщении.
День освобождения от японской оккупации в КНДР ежегодно отмечают 15 августа. Он связан с капитуляцией Японии во Второй мировой войне и окончанию ее колониального господства на Корейском полуострове. Праздник в стране является государственным. В этот день по всей республике проходят торжественные мероприятия, в том числе военные парады, а также играются свадьбы.
Кроме того, в агентстве отметили, что 14 августа Ким Чен Ын вместе с представителями правящей партии, членами правительства и ведомств посетил монумент «Освобождение» в Пхеньяне.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поздравил премьера Пакистана Шахбаза Шарифа с Днем независимости республики. Он оценил развитие двусторонних отношений и выразил уверенность, что партнерство двух государств продолжит развиваться.
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