В Петербурге задержан пособник телефонных мошенников

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Общая сумма ущерба от его действий превысила 80 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Петербурге задержали пособника телефонных мошенников. Следователи установили, что он покупал SIM-карты и регистрировал на них аккаунты в различных мессенджерах, а доступ передавал аферистам. Помимо этого, обвиняемый участвовал в преступных схемах в качестве так называемого дроппера.

— На мою банковскую карту принимали деньги, полученные с мошеннических операций.

— Сколько банковских карт вы на себя оформили?

— Я лично оформил одну, но в постановлении написано 206.

За полтора года при его помощи совершили более сотни дистанционных хищений. Общая сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Мособлдумы предлагают обязать оформлять сделки с недвижимостью через нотариуса для снижения риска мошенничества и судебных споров. Нотариус несет полную имущественную ответственность, проверяет личность и дееспособность сторон. Однако эксперты отмечают, что нотариус не обладает специальными знаниями в психиатрии и не отвечает за психологическое состояние продавца — это стало проблемой для покупателей, которые уже сталкивались с судебными тяжбами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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