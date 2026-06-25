В России предлагают обязать оформлять сделки с недвижимостью у нотариуса

Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть инициативу, которая касается и продавцов, и покупателей недвижимости, то есть всех нас. Дело в том, что все сделки с квадратными метрами теперь будут проводить через нотариуса. По замыслу авторов проекта, это свяжет руки мошенникам. Однако дополнительная услуга будет стоить дополнительных денег. И главное: действительно ли подпись нотариуса станет гарантией чистой сделки? Траты и риски просчитал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества, уменьшить количество судебных споров — депутаты Мособлдумы уверены, что именно такой эффект должен получиться, если к сделкам с недвижимостью привлекать нотариусов.

«Депутаты приняли решение выйти с законодательной инициативой в Государственную думу и ввести обязательное заключение в нотариальной форме сделок по продаже именно недвижимого имущества физических лиц», — сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Баранов.

По замыслу депутатов, нотариус сможет гарантировать честность и открытость сделки.

«Нотариус единственный у нас в стране несет полную имущественную ответственность за каждое нотариальное действие и возмещает вред, причиненный по своей вине, недогляду, как говорится, полностью, 100%», — пояснила нотариус Марина Соколова.

Анна Власова к покупке квартиры подошла тщательно. И не пожалела на услугу почти 50 тысяч рублей.

«Нотариус сделала все по своему регламенту. То есть удостоверяет личность продавца, проверяет ее дееспособность, мотивы сделки, проверяет документы все, она запрашивала», — рассказала Анна Власова.

А потом — уже стандартная история. Продавец квартиры — женщина в возрасте. Деньги получила, кому-то отдала, возможно мошенникам, и съезжать отказывается. Экспертиза говорит: на фоне гипертонии — эмоциональное расстройство. Пенсионерка не осознавала своих действий. И суд на ее стороне.

«Суд нам написал, что все это не имеет значения: ни нотариальное удостоверение, ни то, что у нас были свидетели», — добавила Власова.

Анна стала жертвой уже устоявшейся схемы мошенничества. Два суда она проиграла, а нотариус за психологическое состояние продавца ответственности не несет. А вот денег хочет.

Но если просто хочется дополнительно себя обезопасить, выложить придется уже до 125 тысяч.

«Передача всего нотариусам не решит проблему. Нотариус не обладает специальными знаниями по психиатрии, наркологии. И это не входит в его сферу ответственности», — отметил юрист Александр Тюгаев.

Но если нотариально заверенная сделка с недвижимостью станет обязательной, то надо учитывать еще одну проблему.

«Нотариус порядка недели готовит документы и проверяет все. Значит, должно быть, наверное, увеличено число сотрудников нотариальной конторы, нотариата», — считает риэлтор Лариса Курилко.

Увеличивать придется кардинально либо количество нотариусов, либо стоимость их услуг. Сейчас на почти 3 миллиона сделок в год приходится всего 8116 нотариусов по всей стране. Даже если все они будут заниматься только недвижимостью, все равно времени ни на что не хватит.

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