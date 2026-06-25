Кодовое слово «шашлык»: пенсионерка лишилась 18 млн рублей из-за мошенников

В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за мошенников

В Пензе сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в участии в крупной мошеннической схеме. По версии следствия, мужчина выполнял функции курьера и помог злоумышленникам похитить у 71-летней местной жительницы более 18 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном управлении МВД, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему вменяют участие в афере, жертвой которой стала пенсионерка.

Следствие установило, что неизвестные связались с женщиной под видом сотрудников Росфинмониторинга. Они убедили ее в том, что личные данные оказались в распоряжении преступников, а все накопления необходимо срочно перевести на так называемые безопасные счета.

В течение двух месяцев пенсионерка выполняла инструкции аферистов и отправляла деньги через банкоматы. Помимо этого, часть средств она передала лично курьеру. Для подтверждения личности использовалось заранее оговоренное кодовое слово — «шашлык». Перед встречей женщина передала мужчине два миллиона рублей наличными. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 18 миллионов рублей.

Во время допроса задержанный рассказал, что нашел предложение о работе курьером в интернете. По его словам, на участие в преступной схеме он согласился из-за сложного материального положения. Полученные от пенсионерки деньги мужчина переводил другим участникам группы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать личности остальных участников преступной схемы.

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