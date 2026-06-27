«Возьми плед и отведи на травку»: Наталья Бардо о секретах семейной романтики

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 42 0

Для артистки самое главное в отношениях — искренность, а не размах.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars; 5-tv.ru

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Наталья Бардо: искренние моменты — главное в семейной романтике

Актриса Наталья Бардо сохраняет романтику в семье через свидания со своим мужем. Но если раньше организационные вопросы ложились именно на ее плечи, теперь за это отвечает супруг. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», который помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«Чаще я организовывала свидания. Это могли быть какие-то рестораны, массаж или что-то такое. И сейчас я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю, очень много работы сейчас. У него, наоборот, сейчас период более спокойный, творческий. Он набирается ресурсов, пишет новый сценарий. И я попросила, чтобы он взял инициативу», — сообщила артистка.

При этом Наталья заявила, что хочет от своего мужа не чего-то масштабного, а максимально простых и искренних моментов. Актриса уточнила, что главное для нее — не место и не размах.

«Возьми какой-то плед и отведи меня в нашем поселке на травку, чтобы мы просто сидели и говорили не о работе, не о воспитании ребенка, а именно о нас с тобой: кого что устраивает, кого что не устраивает. Но обязательно должен быть символ романтики — один цветочек, свечка или три клубнички в шоколаде», — подчеркнула она.

При этом последнее свидание Бардо и ее мужа прошло именно в ресторане. Наталья оценила поступок супруга, добавив, что сам факт того, что он подумал о свидании, — настоящий подвиг.

Ранее актриса расставила приоритеты в своей жизни: на первом месте у нее семья, а кино и театр — любимое дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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